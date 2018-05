Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Es wird eine unserer größten Baustellen in diesem Jahr", sagte Bahnsprecher Roland Kortz: Von Ende Juli bis Ende Oktober investiert der Verkehrskonzern rund 24 Millionen Euro in die Infrastruktur im Neckartal. Zwischen Heidelberg und Zwingenberg werden rund 30 Kilometer Gleise und sieben Weichen erneuert, es kommt zu Vollsperrungen, Busse ersetzen die Züge (siehe auch Seite "Metropolregion" und Artikel oben rechts). Und mittendrin liegt Neckargemünd. Dort soll der unter der Woche meist voll belegte Park-and-ride-Platz zwischen Bahnhof und Güterbahnhofstraße zum Lagerplatz für Schotter werden, die Stellflächen für die Pendler würden wegfallen. Darüber muss der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag ab 19 Uhr im Rathaus entscheiden.

Die Bahn stellte gestern in Heidelberg die Baumaßnahmen vor. Auch Susanne Lutz und Uwe Seiz vom Neckargemünder Stadtbauamt waren gekommen, um sich über die Pläne zu informieren. Seiz sprach den geplanten Zwischenlagerplatz für Schotter an und gab zu bedenken, dass die Anwohner dort seit Jahrzehnten von Baulärm belästigt werden - zuletzt durch den Bau der beiden Einkaufsmärkte. Alexander Leue von der Bahn meinte, dass der 2000 Quadratmeter große und geschotterte Parkplatz als Zwischenlagerfläche optimal sei. Insgesamt sollen 100 000 Tonnen Schotter angeliefert sowie 130 000 Tonnen Aushub abtransportiert werden. Der größte Teil zwar mit Zügen, "geringe Teilmengen" aber montags bis samstags mit Lastern.

Aber nicht nur der Parkplatz an der Güterbahnhofstraße könnte wegfallen. Sicher nicht zur Verfügung stehen werden über die gesamte Bauzeit die Stellflächen direkt an der B 37 östlich des Bahnhofes. Walter Schaub von der DB Regio sagte, dass Neckargemünd "massiv vom Schienenersatzverkehr angefahren" werde. Teilweise würden bis zu fünf Busse auf einmal eingesetzt. Der Bahnhofsvorplatz sei dafür nicht geeignet, da dort schon viele Busse halten.

Mit der Stadt und der Polizei sei dann die Lösung mit den Haltestellen an der B 37 ausgearbeitet worden. Da die Busse aber dort nicht wenden können, müssen sie in Richtung Heidelberg zunächst über die Friedensbrücke und dann in Ziegelhausen wieder über die dortige Brücke zurück auf die B 37 fahren. Schaub nannte das einen "kleinen Rundkurs". Die Busse aus und nach Eberbach hingegen könnten in Neckargemünd drehen. Am Bahnhof werde ein sogenannter "Reisendenlenker" eingesetzt, also eine Person, die Fahrgästen den Weg zum Bus zeigt.

Da die Arbeiten unter Vollsperrung stattfinden, kann übrigens auf akustische Warnsignale verzichtet werden - allerdings nicht in Neckargemünd: Wenn dort zwischen dem 9. und dem 20. September Weichen ausgetauscht werden, fahren die Züge aus dem Elsenztal wieder durch den Bahnhof. "Die Bauarbeiter müssen dann gewarnt werden", erklärte Schaub.