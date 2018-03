Neckargemünd. (cm) Gut gefüllt waren die Besucherreihen bei der Bürgerinformation zum kommunalen Haushalt im Rathaus. Einige Zuhörer waren aber nicht gekommen, um die Feinheiten der städtischen Finanzen zu erfahren, sondern sie hatten ein konkretes Anliegen: die Situation im evangelischen Kindergarten im Stadtteil Mückenloch. Und so war es auch wenig verwunderlich, dass sich gleich zu Beginn der Fragerunde eine Mutter aus Mückenloch zu Wort meldete.

"Der Kindergarten ist gut ausgelastet und erfreulicherweise kommen viele Familien nach Mückenloch", sagte sie. Auch der Umbau sei positiv. Doch müssten bei derzeitigem Stand 16 Kinder abgewiesen werden, die auf der Warteliste stehen. Dabei wäre es im evangelischen Gemeindehaus möglich, dort eine weitere Gruppe unterzubringen.

"Wir sind deshalb schon in Gesprächen", sagte Bürgermeister Horst Althoff. Auslöser sei gewesen, dass die evangelische Kirche ihr Gemeindehaus veräußern möchte. Insgesamt habe man in Mückenloch viel erreicht, für den Umbau habe die Stadt viel Geld bezahlt. Dieses "schwierige Thema" müsste aber im Gemeinderat diskutiert werden. Hintergrund sei, dass es immer mehr Anmeldungen gebe, als dann Kinder tatsächlich in den Kindergarten gehen. Viele Eltern würden ihre Sprösslinge in verschiedenen Betreuungseinrichtungen anmelden, um sicher zu gehen, dass sie auf jeden Fall einen Platz bekommen. Deshalb müsse man erfahrungsgemäß mit den Zahlen vorsichtig umgehen. Bei der hohen Geburtenzahl in Mückenloch sei es abzusehen, dass man nicht alle Kinder in der dortigen Einrichtung unterbekomme, meinte Horst Althoff.

Der Rathauschef erklärte, dass sich die Bedarfsplanung der Stadt auf die gesamte Stadt mit ihren Einrichtungen beziehe. So gebe es zum Beispiel noch freie Plätze in der "Sternschnuppe" in der Kernstadt. "Nach unserer Kenntnis sind noch zehn Plätze für unter Dreijährige frei." Rein rechnerisch gehe es für die Stadt betrachtet also auf - "wohlwissend, dass nicht alle Eltern ihr Kind außerhalb des Ortes unterbringen möchten", so Althoff. Für die Kleinkindbetreuung erfülle man die vom Land vorgeschriebene Quote von 34 Prozent schon lange. Man biete sogar für jedes zweite Kind einen Platz an. "Wir müssen jetzt Möglichkeiten suchen", so Althoff. Die Frage sei, ob man auch 80 000 bis 100 000 Euro in Räume im Obergeschoss des Gemeindehauses investieren solle, auch wenn man diese dann nur drei Jahre benötige.

Wenn das Neubaugebiet "Haager Feld" komme, gebe es noch mehr Kinder in Mückenloch, gab die Mutter zu bedenken. "Dann wäre die Investition zukunftsträchtig."