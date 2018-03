Dauert das lange! Mückenlochs Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser ärgert sich über die lahme Internetverbindung in der Ortsverwaltung - der Balken auf dem Monitor bewegt sich nur im Schneckentempo. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd-Mückenloch. Groß war die Freude im vergangenen Jahr: Ganz Mückenloch bekam schnelles Internet. Moment. Ganz Mückenloch? Nein, ausgerechnet die Ortsverwaltung - man glaubt es kaum - kriecht noch immer mit einer lahmen ISDN-Internetleitung durchs weltweite Netz. "Die Stadt hat dafür gesorgt, dass alle schnelles Internet bekommen können, aber an sich selbst hat sie nicht gedacht", ärgert sich Mückenlochs Ortsvorsteher Joachim Berg-strässer. Aber warum nur? Die Begründungen von Bürgermeister und Ortsvorsteher sind unterschiedlich. Fest steht jedoch: Auf dem Computermonitor in der Ortsverwaltung ist meist nur eines zu sehen: die berühmte Sanduhr.

Auf den Tisch kam das Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, als es um die Erhöhung der freien Verfügungsmittel für die Stadtteile ging. Bergsträsser setzte sich - letztlich erfolgreich - zusammen mit den anderen Ortsvorstehern für eine Erhöhung ein. Er sah Mückenloch benachteiligt, da die Kosten für Telekommunikation im Vergleich zu den anderen Stadtteilen höher seien. Denn eine Internetflatrate habe die Ortsverwaltung nicht, jede Minute koste, die Verbindung müsse per Hand aufgebaut und wieder getrennt werden - eben wie zu Modem- und ISDN-Zeiten. Diese Zeiten sind in der Mückenlocher Ortsverwaltung eben noch nicht vorbei.

Bergsträsser erzählt, dass er in der Ortsverwaltung einmal eine Telefonnummer über das Internet herausfinden wollte. "Nach zehn Minuten ist die Seite immer noch nicht aufgegangen." Er habe dann seine Frau angerufen, die zu Hause am Computer - mit schnellem Internet - die Nummer ruckzuck fand. "An die Auskunft habe ich da gar nicht gedacht."

Im Alltag stößt die Ortsverwaltung wegen des langsamen Internetzugangs an ihre Grenzen. Updates von Computerprogrammen sind gar nicht möglich, große E-Mail-Anhänge können oft nicht geöffnet werden. Das Laden von Internetseiten mit Bildern dauert Minuten. Eine Vernetzung mit der Stadt für Verwaltungssachen gibt es nicht. Viele Formulare sind heutzutage nicht mehr auf Papier erhältlich, sie müssen heruntergeladen werden. Und das geht eben nicht. Wer einen Reisepass beantragen will, der muss gleich nach Neckargemünd. Die Internetseite des Stadtteils werde von einem Ehrenamtlichen von zu Hause aus gepflegt. "In der Ortsverwaltung wäre das gar nicht möglich", so Bergsträsser.

Der Ortsvorsteher sagt, dass die Verwaltungsstelle noch nicht an das Breitbandnetz angeschlossen werden kann, da es noch einen Vertrag gebe. Man müsse warten, bis dieser ausgelaufen ist. Und das sei erst im kommenden Jahr.

Bürgermeister Horst Althoff erklärt jedoch gegenüber der RNZ, dass die Stadt Anfang des Jahres den Telekommunikationsanbieter gewechselt habe. "In Mückenloch ist das nicht ganz so glatt gelaufen", räumt der Rathauschef ein. Der alte Anbieter habe den neuen "noch nicht in die Leitungen gelassen". Die Stadt sei aber gerade dabei, das Problem zu lösen. Die EDV müsse jedoch erst noch andere Einrichtungen umstellen, die Grundschulen hätten Vorrang. Die Ortsverwaltung müsse noch eine Weile mit ISDN auskommen. Nach der Umstellung stünden dann 16 Megabit pro Sekunde zur Verfügung - 50 gebe es nur für Privathaushalte. Und die Ortsverwaltung gelte eben als Geschäftskunde. "Aber das reicht ja auch", meint Althoff. Und ob: Das wäre immerhin unglaubliche 250 Mal schneller als bisher.

Und Ortsvorsteher Bergsträsser würde die Sanduhr nur noch selten sehen.