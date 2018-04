Von Roland Fink

Mauer. Die "schwere Badische". Das ist weder eine Pfundsfrau, noch eine besonders gewichtige Flagge. Die Kenner der Szene wissen, dass damit die Geländefahrt der Motorräder gemeint ist. Der MSC Mauer ist dann ein Wochenende lang das Eldorado dieser Freaks, die mit ihren Maschinen und Familien ins Nordbadische ziehen. Das Fahrerlager hinter dem Heidschen Hof platzt dabei allen Nähten, Wohnmobile und Stände haben sich breit gemacht. Es knattert, wenn die Fahrerinnen und Fahrer ihre Maschinen anwerfen. Die 7. Classic-Geländefahrt, auch die "Schwere" genannt, war wieder bestens besucht. Von der Fahrer-, und auch von der Besucherzahl her.

Wer beim Start dabei sein will, der kommt in den Mauermer Schulhof. Dort warten die Fahrer in Schlangen, bis sie an der Reihe sind. Die ersten drei schickt Bürgermeister John Ehret auf die Strecke, dann geht es Schlag auf Schlag. Dieter Claß ist der Sprecher, er ruft auf, gibt den Start frei, kennt die Fahrer. Ebenso ist Karl Beetz dabei, der koordiniert und auch zum Mikrofon greift. Die Maschinen werden angetreten, spucken bläulichen Qualm und kommen auf Touren. Meist. Wo die Kiste einfach nicht anspringen will, wird allerhand versucht, sie doch zum Laufen zu bringen.

Auch 16 Fahrer vom MSC Mauer gehen auf die Strecke. Die führt über Meckesheim, Mönchzell, Lobenfeld und Spechbach wieder zurück nach Mauer. "Rasen bringt keinen Vorteil", sagt Hannes W. Peter vom MSC. Aber zwei Stunden und zehn Minuten wären schon eine gute Zeit. Gewertet wird in diversen Klassen, vom Youngtimer Solo über Motorräder nach Kubik und Baujahr bis hin zur Seniorenklasse. Hier ist Heribert Schek mit seinen 79 Jahren auf seiner Schek-BMW der älteste Teilnehmer. Die Kenner wissen, was der Paris-Dakar-Fahrer und 14-facher Deutsche Meister hier leistet in Mauer. Und dann kommen die Gespanne angebraust. Zehn dieser Kombinationen aus Motorrad und Beiwagen gehen auf Punktejagd.

Die Steilauffahrt am Zwetschenbuckel zwischen Mauer und Meckesheim will gemeistert werden. An der Beschleunigungsstrecke am Spechbacher Sportplatz geht es vorbei bis zur Zeitkontrolle am Schützenhaus. Und eine Sonderprüfung ist am Meckesheimer Petersberg zu absolvieren. Doch das Schlammloch beim Meckesheimer Fischweiher, das ist eines der begehrtesten Streckenabschnitte. Weniger bei den Fahrern, als bei den Zuschauern.

"Komisch, immer wenn wir die Prüfung ausrichten, regnet es dort, was das Zeug hält", schmunzelt Karl Beetz. Und dieser Regen führt zu dem Matsch aus Wasser und bestem Meckesheimer Ackerboden. Am Anfang gehen die Fahrer noch zu Fuß durch den Graben, um nach der Idealspur zu suchen. Doch spätestens nach der zweiten Durchfahrt gilt: nur nicht stecken bleiben. Die Motoren drehen auf, die Reifen durch. Hauptsache der Kopf bleibt klar und das Gleichgewicht spielt mit. Der Dreck macht den Haudegen weniger aus. Nur einige kommen ins Straucheln. Dann säuft der Motor ab, und die Maschine sinkt ein. Knietief wird erst einmal versucht, ohne fremde Hilfe wieder aus dem Schlamm herauszukommen. Doch wenn alles nichts nützt, müssen doch die Helfer ran. Das gibt zwar Strafpunkte, ist aber besser als festzusitzen.

Die "schwere Badische" verdient ihren Namen zu Recht. Das gilt nicht nur für die Strecke und die Prüfungen, sondern auch für Weg durch die Instanzen, bis solch eine Veranstaltung durchgeführt werden kann. Kaum haben die Fahrer das Lager geräumt, beginnt die Neuplanung. Ein Jahr im Voraus gehen Monica und Hannes Peter an die Arbeit. Schließlich soll im nächsten Jahr die achte Folge der Classic-Geländefahrt durch die Gegend brausen.

Ein 77-Jähriger aus Dielheim wird dann als Zuschauer kaum noch dabei sein. Ihm wurde seine BMW-Enduro GS 80 gestohlen. Er hatte die Maschine, Baujahr 1987, hinter der Schule abgestellt und war zum Start gegangen. Vor lauter Begeisterung hatte er den Schlüssel stecken lassen. Als er nach gut einer Stunde zurück kam, war die schwarz-gelb-rote Enduro mit dem Kennzeichen HD - GJ 86 weg.