Von Rainer Laux

Bammental. Nach sechs Monaten Bauzeit wird der Abschluss der Sanierung der Hauptstraße mit einem großen Fest am Samstag, 19. Oktober, und einer ganzen Reihe von Aktivitäten der Geschäftswelt gebührend gefeiert. Im Vorfeld sprach die RNZ mit Bürgermeister Holger Karl.

RNZ: Wenn Sie am Samstag um 15 Uhr bei der offiziellen Eröffnungsfeier das Absperrband durchtrennen, wischen Sie sich dann auch ein paar Schweißtropfen von der Stirn?

Holger Karl: Ja dann wischen wir alle uns ein paar Schweißtropfen von der Stirn. Die große Herausforderung an der Sanierung des letzten Teilabschnitts in der Hauptstraße war die Komplexität. Streng genommen waren es zwei Baustellen, nämlich die des Rhein- Neckar-Kreises auf der K 4160, der Reilsheimer Straße, und die der Gemeinde in der Hauptstraße bis zum Heldenweg. Dass man das nicht gemerkt hat, haben wir der außergewöhnlich guten Koordination zwischen Rhein-Neckar-Kreis und der Gemeinde zu verdanken. Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, die Baustelle aus einer Hand zu betreuen mit einer gemeinsamen Ausschreibung und mit einer ausführenden Firma ins Rennen zu gehen und somit keine Reibungsverluste entstehen zu lassen. Zudem sind wir mit einem straffen und ambitionierten Zeitplan ins Rennen gegangen. Dass der am Ende auch prima funktioniert hat, verdanken wir der Zuverlässigkeit der ausführenden Firma und dem hervorragenden Baustellenmanagement der Planungsbüros und unseres Bauamtes.

Inwieweit wurden die Ziele der Straßensanierung erreicht?

In einem Straßenabschnitt, auf dem so viele unterschiedliche Verkehrsbeziehungen liegen, die sehr viele konträre Ziele haben, war die große politische Aufgabe für den Gemeinderat. Dort einen fairen Ansatz zu finden, der einen Interessenausgleich für alle Nutzer dieser Straßen ermöglicht. Wenn Sie sich diesen Sanierungsabschnitt heute anschauen denke ich, dass es uns ganz gut gelungen ist. Eines der ganz wichtigen Ziele, das verwirklicht wurde, ist die Verbesserung der Situation für die Fußgänger mit breiteren Gehwegen und barrierefreiem Zugang zur Hauptstraße und in den Ort.

Wie verhielt es sich mit der Einhaltung des Kostenrahmens?

Keine Baustelle läuft ohne die täglichen kleinen und großen Entscheidungen, die sich immer auch auf die Kosten auswirken. Dass wir unter dem Strich die Gesamtsumme beider Baumaßnahmen nicht überschritten haben, ist für mich eine der großen Leistungen.

Was kostet die Hauptstraßensanierung und was davon muss die Gemeinde alleine stemmen?

Die Sanierung kostet insgesamt 1,7 Millionen Euro. Davon trägt das Land Baden-Württemberg über Zuschüsse 100 000 Euro, der Rhein-Neckar-Kreis beim Kreisel 400 000 Euro. 900 000 Euro ist der Anteil, den die Gemeinde stemmen muss. Er gliedert sich auf in die Kosten für die Wasser- und Abwasserleitungen, den Straßenbau in der Hauptstraße, die Brücke beim Anna-Scherer- Haus, die Straßenbeleuchtung- und Ausstattung.

Wo zeigten sich bei dem Vorhaben die höchsten Hürden, gab es unvorhergesehene Schwachstellen?

Von den großen Hürden gab es einige. Die Sanierung der Versorgungsleitungen auf einem Untergrund, bei dem man schnell auf Fels stößt und dabei sicherzustellen, dass die Versorgung eines Ortsteils mit Gas und Wasser aufrechterhalten bleibt, war eine davon. Ebenso schwierig war die Lage und Höhenanpassung des Kreisels in der Reilsheimer Straße an die ganz unterschiedlichen Umgebungshöhen oder die Wegführung für die Fußgänger, um nur einige zu nennen.

Wie kamen die Lastkraftwagen mit der Umleitung über den Friedhofsweg zurecht?

Den Verkehr während einer Baumaßnahme in einem Wort wie Bammental, durch den die Elsenz fließt, zu organisieren, ist alles andere als einfach. Schon alleine deshalb, weil die Querungen über die Elsenz begrenzt sind. Es gab immer wieder Situationen, in denen Lieferverkehr und LKW-Fahrer all ihr Können aufbieten mussten, um in Bammental zurecht zu kommen. Im Laufe der Zeit hat sich das ganz gut eingespielt und aus heutiger Sicht kann man sagen: Es hat mit sehr viel Geduld und Wohlwollen aller Betroffenen funktioniert.

Welche Einbußen musste die Geschäftswelt hinnehmen?

Die Geschäftswelt in Bammental kann sich freuen, Kunden zu haben, die treu sind, denen ihre Geschäfte viel wert sind und die eine oder andere Schwierigkeit und Einschränkung auf sich nehmen. Gerade während dem Höhepunkt der Bauarbeiten war es alles andere als einfach, sich zu den Geschäften durchzukämpfen. Und das bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen. Im Schnitt dürften die Einbußen über die gesamte Zeit zwischen 25 und 30 Prozent gelegen haben. Eine ganz harte Zeit für die Inhaber, die teilweise auch dem Ziel geschuldet war, möglichst schnell die Bauarbeiten zu beenden.

Welche restlichen Arbeiten stehen nun noch bis zum 25. Oktober an?

Die Beschilderungs- und Markierungsarbeiten und einige kleinere Restarbeiten sind noch zu erledigen. Den Straßenabschnitt geben wir am Samstag, 19. Oktober, frei.