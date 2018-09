Neckarsteinach. (iz) Das war doch mal eine positive Überraschung: Eine Gruppe von Bewohnern aus dem Seniorenhaus Steinachtal in Schönau-Altneudorf, die auf Rollstuhl und Rollator angewiesen sind, kam nach Neckarsteinach, um Bürgermeister Eberhard Petri an seinem letzten Arbeitstag "Danke" zu sagen. Danke vor allem dafür, dass die Vierburgenstadt in seiner Amtszeit besonders behindertenfreundlich gestaltet wurde.

"Wir machen viele Ausflüge mit unseren Bewohnern, aber unser Lieblingsziel ist Neckarsteinach", freute sich Susanne Arenz, Sozialarbeiterin des Heims. Sie hatte die unternehmungsfreudigen Rollstuhlgäste zusammen mit der Betreuungsassistentin Andrea Bräulin begleitet. "Unser Bus bringt uns auf den Parkplatz am Neckar, und dann haben wir viele Möglichkeiten", wurde erzählt. Hier gäbe es die lange Promenade, den Nibelungengarten, auf dessen Wiese sogar Boccia gespielt werden könne. Gaststätten und Biergärten seien barrierefrei zu besuchen und am wichtigsten seien die ohne Stufen erreichbaren Toiletten, die ganztags geöffnet sind. Außerdem könnten Elektrorollstuhlfahrer auf dem Radweg nach Schönau einen wunderbaren Ausflug machen.

Der Vorsitzende des Heimbeirats, Egon Aures, überreichte im Namen aller Rollstuhlfahrer einen großen Blumenstrauß an den scheidenden Bürgermeister und Susanne Arenz äußerte die Hoffnung, dass dieses Beispiel auch andere Kommunen ermuntere, mehr für Behinderte zu tun. Bürgermeister Petri bedankte sich herzlich für diese freundliche Geste und forderte die Rollstuhlfahrer auf, sich gleich im Rathaus zu melden, wenn irgendwo "ein Stolperstein" ihren Weg erschwere.