Region Heidelberg. (teu/aham) Die ersten Schneeflocken sind bereits gefallen, die ersten Plätzchen gebacken und genascht. Weihnachtliche Stimmung hält Einzug in der Region. Und pünktlich zum Wochenende des Ersten Advent öffnen auch die Weihnachtsmärkte allerorten ihre Pforten. Dann erstrahlen die Marktplätze wieder im Schein der Lichter, Glühwein- und Lebkuchenduft liegt in der Luft. Doch wann und wo lockt der Budenzauber? Hier eine Zusammenstellung der Weihnachtsmärkte rund um Heidelberg und rund um das Adventswochenende, soweit die Termine der Rhein-Neckar-Zeitung vorlagen.

Dossenheim

Die katholische Pfarrgemeinde St. Pankratius lädt am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, zum Adventsmarkt auf dem Kirchplatz ein. Dort eröffnet der evangelische Posaunenchor den Markt um 14 Uhr. In der Kirche geben die Chöre der katholischen Pfarrgemeinde ein kleines Konzert; die Pfarrmusik spielt adventliche Melodien. Teil des bunten Programmes an den Ständen ist die Ausstellung sowie der Verkauf peruanischer Krippen im Pfarrhaus. Und natürlich beschert auch der Nikolaus wieder die kleinen Besucher - er schaut sogar zweimal vorbei.

Gaiberg

Gleich zwei vorweihnachtliche Veranstaltungen stehen am Wochenende in Gaiberg auf dem Plan: Am Samstag, 30. November, wird ab 18 Uhr im Schulhof zum "Klingenden Advent" eingeladen und am Sonntag, 1. Dezember, wird um 12 Uhr der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof/Rathaushof eröffnet. Musikalisch gestaltet wird der "Klingende Advent" am Samstag von der Orchesterschule Neckartal und der Musikschule Neckargemünd; ab 19 Uhr spielen die "Gaiberg Oldies". Beim 30. Gaiberger Weihnachtsmarkt wird nach der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Klaus Gärtner ab 13.30 Uhr das Konzert "Statt Musikanten" mit Schulkindern und Kernzeitorchester gegeben. Im Anschluss, gegen 14.30 Uhr, erklingen Weihnachtslieder vor dem BürgerForum "Altes Schulhaus", gesungen von den "Bergnest"-Kindergartenkindern; noch einmal erklingen ab 16.30 Uhr weihnachtliche Weisen mit dem MGV "Sängerbund" und der "Choral Community". Für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren wird um 15 und um 16 Uhr das Theaterstück "Es klopft bei Wanja in der Nacht" im BürgerForum gespielt. Der Kerweborschtkeller ist ab 16 Uhr geöffnet.

Heddesbach

Der 28. Heddesbacher Weihnachtsmarkt mit großer Teddybärenausstellung wird am Sonntag, 1. Dezember, in der Ortsmitte auf dem Kirchplatz und in der Kirche eröffnet. Start: 14 Uhr.

Leimen

Zum 37. Weihnachtsmarkt auf dem Georgiplatz lädt die Große Kreisstadt an diesem Wochenende Besucher aus nah und fern ein. Eröffnung ist am Samstag, 30. November, um 14 Uhr mit dem Nikolaus, dem Posaunenchor sowie dem Kinderchor des Elementarbereiches der Musikschule Leimen, der mit Weihnachtsliedern erfreut. Ab 18.30 Uhr spielt die Stadt- und Feuerwehrkapelle auf. Am Sonntag, 1. Dezember, wird der Markt dann um 11.45 Uhr musikalisch durch das Akkordeon Orchester Leimen eröffnet. Besinnliche Lieder zur Weihnachtszeit sind auch später ab 15.30 Uhr zu hören, wenn der Musikverein St. Ilgen die Besucher unterhält. An beiden Tagen gibt es zudem ein reichhaltiges Angebot an weihnachtlichen Geschenkideen, Speisen und Getränken.

Meckesheim

Süßes naschen, Heißes trinken, Schönes finden - all das ist möglich beim Meckesheimer Adventsmarkt. Um am Freitag, 29. November, von 18 bis 23 Uhr und am Samstag, 30. November, von 16 bis 23 Uhr eine breite Palette an den Ständen entlang der Friedrichsstraße bieten zu können, haben sich Vereine, öffentliche Einrichtungen, Geschäfte und Bürger zusammengeschlossen. Dazu gibt es noch an beiden Tagen ein Programm mit Adventsmusik und Gesang auf dem Marktplatz. So gestalten das große Blasorchester und das Jugendorchester des Musikvereins die Eröffnung am Freitag um 18 Uhr. Der SFZ-Musikzug spielt um 20 Uhr auf. Der Schulchor der Karl-Bühler-Schule singt am Sonntag um 16 Uhr und der evangelische Posaunenchor bringt um 17 Uhr seine Instrumente zum Klingen. Einer darf natürlich nicht fehlen: Der Nikolaus schaut um 17.30 Uhr vorbei. Der Meckesheimer Hobbyfilmer Arno Beckmann zeigt um 18.30 Uhr Weihnachtsfilme auf Großleinwand.

Neckargemünd-Mückenloch

Zum 29. Mal öffnen Vereine und private Anbieter am Samstag, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember, die Buden und Stände auf dem Mückenlocher Weihnachtsmarkt in der Talstraße. Stöbern und Staunen ist am Samstag bereits ab 16 Uhr möglich, wenngleich die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Horst Althoff und Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser erst um 17 Uhr auf dem Dorfplatz erfolgt. Die passende Musik kommt dazu von der Trachtenkapelle. Mit einem Adventsliedersingen eröffnet der Chor der Neuapostolischen Kirche das Markttreiben um 11.30 Uhr am Sonntag. Die Orchesterschule Neckartal legt um 14 Uhr los, die Tanzgruppe Richter zeigt um 14.30 Uhr ihr Können und um 15 Uhr wird die "Fuchsenthaler Combo" zu hören sein. Der Kinderchor "Schmetterlinge" hat seinen Auftritt um 15.30 Uhr, die Kindergartenkinder betreten die Bühne um 16 Uhr. Zum Schluss kommt ein gerade von den Kleinen sehnsüchtig erwarteter Gast: Der Nikolaus schaut gegen 16.30 Uhr vorbei.

Neckargemünd-Waldhilsbach

Weihnachten hält am Samstag, 30. November, Einzug auf dem Schulhof. Von 12 bis 23 Uhr findet dort der Weihnachtsmarkt statt. Vereine, Schule und die Kirche bestücken die Stände. Dafür, dass Weihnachten auch in die Ohren einzieht, sorgen um 17 Uhr die Schüler der Grundschule und die Dorfmusikanten des Hohner-Akkordeon-Vereins. Auch der Nikolaus hat seinen Besuch angekündigt.

Neckarsteinach

Die historische untere Altstadt ist romantische Kulisse für den Weihnachtsmarkt, der am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, in der Vierburgenstadt stattfindet. Die Buden sind entlang der Neckarstraße, rund um das Bürgerhaus "Zum Schwanen", im Schwanengarten und auf dem Schwanenparkplatz aufgebaut, sie haben am Samstag bis 21 Uhr und am Sonntag bis 19 Uhr geöffnet. Im Schwanengarten wird der Weihnachtsmarkt am Samstag um 15 Uhr eröffnet, bis 19 Uhr können die Gäste mit der Kindertagesstätte "Abenteuerland" Weihnachtliches basteln. Um 15.30 und um 17.30 Uhr kommt hoher Besuch in den Schwanengarten: der Nikolaus. Das "Göwo"-Klarinettenensemble spielt um 16 Uhr ein paar Stücke. Danach betreten die Räuber die Bühne - und zwar die vom Kasperwald. Das Puppenspiel wird um 17 Uhr gezeigt, das Stück "Das Schlossgespenst" wird um 18.30 Uhr aufgeführt. Das Programm endet am Samstag um 18.30 Uhr mit weihnachtlicher Musik vom evangelischen Bläserchor. Die Stände haben am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet, das Programm im Schwanengarten beginnt um 13 Uhr. Bis 18 Uhr ist wieder Basteln möglich. Die Jugendflötengruppe der Musikfreunde betritt um 14 Uhr die Bühne, die Musikschule kommt mit ihrer "Christmas Rock Tour" um 16 Uhr und die Jagdhornbläser lassen ihre Instrumente um 18 Uhr erklingen. Der Nikolaus lässt sich indes auch am Sonntag zweimal bitten, und zwar um 14.30 sowie um 17.30 Uhr. Das Puppenspiel "Das Schlossgespenst" wird erneut um 15.30 Uhr gezeigt, ab 17 Uhr öffnet sich der Vorhang für das Puppenspiel "Der Straßenfeger Fridolin".

Nußloch

Benzenickelbasar heißt der Nußlocher Weihnachtsmarkt, der von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, rund um den Lindenplatz aufgebaut ist. Der Verkauf beginnt am Freitag um 17 Uhr und ist bis 22 Uhr möglich. Nach einem Auftritt des Nußlocher Kinderchors um 18 Uhr eröffnet Bürgermeister Karl Rühl um 18.25 Uhr den Markt offiziell, der Bläserkreis Odengau steuert um 19 Uhr noch ein paar weihnachtliche Klänge bei. Bummeln entlang der Buden geht am Samstag von 15 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11.15 bis 19 Uhr. Musikalisch wird es am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Musikzug KCN, um 17.15 Uhr mit dem MGV und um 19 Uhr mit der Band "Clou", am Sonntag um 11.15 Uhr mit dem evangelischen Posaunenchor, um 13 Uhr mit dem Akkordeonorchester aus Walldorf, um 15 Uhr mit dem Musikverein 1875. Kinder werden sich vor allem freuen, wenn am Samstag, 16.45 Uhr, und am Sonntag, 17 Uhr, der Benzenickel kommt. An beiden tagen gibt es für sie auch ein Märchenzelt, in dem von 14 bis 17 Uhr im 30-Minuten-Takt Märchen vorgelesen werden. Die große Nietenverlosung beginnt um 18 Uhr.

Spechbach

Das Weihnachtsdorf steht am Samstag, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember, auf dem Turnhallenvorplatz. Am Samstag finden sich dort ab 17 Uhr Leckereien, Weihnachtsartikel, Geschenkideen und auch der Spechbacher Heimatkalender wird verkauft. Wenn die Lichter im Weihnachtsdorf ausgehen, gehen sie im FC-Clubhaus an: Der FC lädt ab 23 Uhr zur After-Weihnachtsmarktparty. Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche um 10.15 Uhr haben die Stände auf dem Turnhallenvorplatz am Sonntag wieder geöffnet. Übrigens: Auch der Nikolaus hat sein Kommen zugesagt.

Wilhelmsfeld

Rund um und in der evangelischen Kirche sowie im Gemeindehaus spielt sich der Wilhelmsfelder Weihnachtsmarkt ab. Am Samstag, 30. November, von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 14 bis 19 Uhr lässt sich dort Weihnachtliches für Gaumen und Augen finden. Das Programm sieht am Samstag um 16.20 Uhr einen Auftritt des MGV Sängerbund in der Kirche und offenes Singen mit dem Singkreis um 18.45 Uhr im Saal vor. Die kunterbunte Kinderkirche will ihre kleinen Gäste von 17.30 bis 18.45 Uhr im Untergeschoss sowie im Saal überraschen. Für die Kleinen hat auch der Sonntag viel zu bieten: Sie dürfen dann nämlich von 14 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz ihre Runden auf dem Pony drehen, von 14 bis 16.15 Uhr der Märchenerzählerin "Nana Mara" im Untergeschoss lauschen oder sich um 17.30 Uhr auf den Nikolaus und seine Engel freuen. Weihnachtsmusik erklingt um 15.15 Uhr in der Kirche, wenn Stefan Göttelmann an der Orgel spielt und wenn um 16 Uhr der Kirchenchor singt. Die Grundschüler sind um 16.30 Uhr im Saal zu hören. Der Posaunenchor spielt um 17.15 Uhr auf dem Freigelände. Besinnliche Worte richtet Pfarrer Kreitzscheck um 15.45 Uhr an die Besucher in der Kirche. Initiiert wird der Weihnachtsmarkt vom Büchereiverein und vom Eine-Welt-Laden.