Lobbach/Salvador. (agdo) Was für ein Spiel! Die Stimmung im Stadion beim 4:0-Sieg von Deutschland gegen Portugal bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien am Montag köchelte schon in den ersten Minuten. Kräftig feuerten die Fans mit schwarz-rot-goldenen Schals und Trikots die Nationalelf an. Als Thomas Müller in der zwölften Minute das 1:0 gegen Portugal schoss, tobte die "Arena Fonte Nova" in Salvador. Begeistert sprang auch Heiner Rutsch von seinem Sitz auf: "Olé, Olé, Olé!", rief er freudestrahlend, als Jogis Jungs das Tor schossen.

Der Lobbacher Bürgermeister befindet sich derzeit mit seinen beiden Fußballfreunden Rolf Dannenmaier und Peter Zapf bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien und schaut sich die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft an. Einfach klasse sei die Stimmung beim Auftaktspiel im Stadion gewesen, berichtet Heiner Rutsch der RNZ. In Deutschland-T-Shirt und mit Schal fieberten die Lobbacher mächtig mit.

Und als das zweite Tor in der 32. Minute fiel, war das Grüppchen außer Rand und Band. Die Lobbacher packten ihre Fahne mit der Aufschrift "Lobbach on Tour" aus und schwenkten diese. Vielleicht hat der eine oder andere Zuschauer aus der Region diese sogar im Fernsehen entdeckt. Kurz vor der Halbzeit beförderte die Nationalelf den dritten Ball ins Tor, da war die Stimmung nicht nur in Brasilien auf dem Höhepunkt. Auch in der Region gab es Freudenschüsse und Vuvuzelas zu hören.

Super sei die Stimmung schon weit vor dem Anpfiff gewesen, so Rutsch. Den Lobbachern lief der Fernsehmoderator Kai Pflaume - bekannt aus "Nur die Liebe zählt" - im Stadion über den Weg. Sie hielten einen kleinen Plausch mit dem Moderator - und für ein gemeinsames Foto unter Fußballfans reichte die Zeit auch.

Apropos Fans: Überall gab es vor dem Spiel beim sonnigen Wetter fröhliche Gesichter in Brasilien zu sehen. Oftmals treffe man immer dieselben Leute in den Stadien, sagt Heiner Rutsch, der seit dem Jahr 1994 abwechselnd mit seinen Fußballfreunden zu den Weltmeister- und Europameisterschaften in die jeweiligen Gastgeberländer reist. Gespannt darf man sein, was die Lobbacher noch alles bei der Weltmeisterschaft in dem südamerikanischen Land erleben werden.