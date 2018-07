Neckarsteinach. (kaz) Wenn im Rathaus Ausstellungen über die Bühne gehen, hat meistens Thedas Arnold vom Heimat- und Kulturverein die Kontakte geknüpft. So war das auch, bevor die Werke von Florian Till Franke von Krogh dort ausgestellt wurden. Der Künstler aus Schwetzingen, der viele Jahre an der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd unterrichtete, nennt die Ausstellung, die noch bis Mitte Juni zu sehen ist, "Malerei - Kopf - Geburten".

Bei der Vernissage führte die Kunsthistorikerin Caroline Messelhäußer aus Weinheim im kleinen Kreis in die Ausstellung ein. Es sind 40 Werke des Künstlers zu sehen, die sich zum Teil an der "Kykladenkunst" Griechenlands orientieren. Der Künstler arbeitet gern mit Metallstäben, durch die seine Werke in Gelb-, Orange- und Rottönen dreidimensional wirken, aber auch eine gewisse Strenge bekommen.

Florian Till Franke von Krogh trägt im wahrsten Wortsinn dick auf.Und zwar mit Materialien wie Sand, Erde und Leim. Und er möchte die Dinge immer wieder "selbst gerne neu sehen". Das hat er schon Anfang der 60er-Jahre als Schüler von Oskar Kokoschka in Salzburg verinnerlicht. Krogh, Jahrgang 1938, ist in Freiburg geboren. Sein Vater war Gymnasialprofessor, spielte gut Klavier, dichtete, malte. Demnach war das Elternhaus für den jungen Krogh durchaus prägend. Auch wenn er auf Wunsch des Vaters zunächst mal eine Banklehre absolvierte. Durch seinen Beruf als Kunsterzieher - ein Pädagogikstudium war dafür nicht notwendig - schuf sich Krogh eine Lebensgrundlage. Und damit eine, die ihm seine Experimente als freischaffender Künstler erlaubte.

In der Region war Krogh schon in vielen Ausstellungen präsent. Von der im Rathaus Neckarsteinach ist er selbst begeistert. Auch weil seine Bildobjekte dort "so gut gehängt" sind. Schon im Erdgeschoss stoßen die Besucher auf Großformatiges. Mit seinen Werken bestückt der Künstler übrigens die 26. Ausstellung seit der Rathausrenovierung 2004. Bürgermeister Eberhard Petri mag wechselnde Ausstellungen.

Info: Die Ausstellung läuft bis Mitte Juni, ein genauer Schlusstermin steht noch nicht fest. Sie kann zu den üblichen Rathausöffnungszeiten von montags bis freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Es können auch individuelle Termine vereinbart werden, und zwar unter der Telefonnummer 06229 /92000.