Das Gebäude in der Hauptstraße 9 unterhalb des Friedhofs wird abgerissen, es beherbergte einst eine Reinigung. Foto: Fink

Schönau. (fi) Das große Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße Nummer 9 in Schönau wird nicht renoviert, es wird abgerissen. Nach Jahren des Leerstandes greift das Land zum Vorschlaghammer und wird das Gebäude abreißen. Auch wenn es eingerüstet ist und alles auf Renovierung und Sanierung hindeutet: "Vermögen und Bau Baden-Württemberg" als zuständige Behörde hat bereits damit begonnen, das Gebäude innen zu entkernen. Sie verwaltet diese Immobilie des Landes.

Mitte September hatte der Ausschuss für Technik und Umwelt die Abrissgenehmigung erteilt. Die Abrissbirne wird indes nicht zuschlagen: Hauptgebäude, Nebengebäude und Schuppen werden sorgsam abgetragen. Zu nahe verläuft die Hauptstraße und L 535: "Eine Gefährdung der Fußgänger und des fließenden Verkehrs wollen wir ausschließen", so Rüdiger Mangold von "Vermögen und Bau" in Mannheim. An ihn verwiesen Landratsamt und Regierungspräsidium die RNZ.

Schon lange prägte das ungenutzte Gebäude als unschöner Fleck dieses Areal im Klosterstädtchen. 28 Jahre war hier eine chemische Reinigung in Betrieb, die Maschinen hätten in dieser Zeit einiges an Altlasten hinterlassen, sagte Mangold. Ein Teil des kontaminierten Erdreichs werde abgetragen und fachgerecht entsorgt, weitere Schritte seien nicht notwendig.

Unterkellert seien die Gebäude nicht. Nach dem Abriss werde die Fläche vom Land zum Kauf angeboten.