Von Anja Hammer

Meckesheim. Die Spannung steigt: Sowohl das Rathaus als auch die Karl-Bühler-Schule warten auf einen Bescheid aus Stuttgart. In genau einem Monat, am 10. Februar, will das Kultusministerium in Stuttgart bekanntgeben, welche Schulen im Land im nächsten Schuljahr zur Gemeinschaftsschule werden. Unter den 108 Bewerbern im Land - 29 waren es im Bereich des Regierungspräsidiums Karlsruhe - war eben auch die Meckesheimer Karl-Bühler-Schule. In der Gemeinde ist man optimistisch, unter den "Auserwählten" zu sein. So hatte der Gemeinderat im diesjährigen Haushalt auch rund 60.000 Euro für entsprechende Umbaumaßnahmen und die Ausstattung zusätzlich bereitgestellt. Doch woher rührt dieser Optimismus?

Nach Angaben von Bürgermeister Hans-Jürgen Moos gab es positive Signale vom Schulamt in Mannheim. "Unsere Information ist, dass das Schulamt eine Empfehlung für uns abgegeben hat", so der Rathauschef. Das Schulamt ist für die Vorabprüfung zuständig, das Regierungspräsidium Karlsruhe ist ebenfalls am Entscheidungsprozess beteiligt. Die endgültige Entscheidung fällt aber in Stuttgart, wie der Sprecher des Regierungspräsidiums, Uwe Herzel, betont.

Für die Bewerbung hat sich die Gemeinde mächtig ins Zeug gelegt. "Wir haben einen ganzen Ordner voll mit Informationen eingereicht", sagt Moos. Darin wird etwa das pädagogische Konzept der Karl-Bühler-Schule erläutert sowie der Nachweis, dass die Pläne regional abgestimmt sind. Von den Gemeinden aus dem Einzugsgebiet gab es laut Moos keinen Einspruch - selbst nicht aus der benachbarten Brunnenregion, wo Helmstadt-Bargen und Epfenbach sich ab dem Schuljahr 2015/16 um den Gemeinschaftsschulstatus bewerben wollen. Im nahegelegenen Bammental ist die Elsenztalschule seit 2012 eine Gemeinschaftsschule.

Und Meckesheim hofft. Mit diesem "vorsichtigen Optimismus", wie es Bürgermeister Moos bezeichnet, laufen die Vorbereitungen weiter. Bis Mai soll das zweite Lernatelier fertig sein. In pädagogischer Sicht sei die Schule schon seit einem Dreivierteljahr auf dem Weg zu Gemeinschaftsschule. Diesen Weg würde man auch weitergehen, selbst wenn es nicht mit dem offiziellen Status "Gemeinschaftsschule" klappen sollte. "Aber für den Umbau, also die Fördermittel, und das Marketing wäre die offizielle Anerkennung eben besser", erklärt Moos.