Von Anja Hammer

Meckesheim. Die Gemeinde wagt einen neuen Anlauf, das Gewerbegebiet "Bruchwiesen" umzusetzen. Bei der Gemeinderatssitzung im Februar hatten die Räte den Bebauungsplan für das Gebiet entlang der Industriestraße noch vertagt. In ihrer jüngsten Zusammenkunft schnürten die Bürgervertreter das Beschlusspaket fest. Allerdings unter Vorbehalt: Erst wenn das Wasserrechtsamt grünes Licht gegeben hat, wird die Satzung veröffentlicht und somit rechtskräftig.

Vorausgegangen war ein Veto aus Karlsruhe. Das Regierungspräsidium verlangte weitere Berechnungen, da das etwa fünf Hektar große Areal bei einem 100-jährlichen Hochwasser (HQ 100) als gefährdet gilt und mit einer Bebauung etwa 6000 Kubikmeter an Rückstauraum verlören gingen. Zudem würde sich das Gewerbegebiet negativ auf die Unterlieger der Elsenz auswirken. Der Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach hatte sich ebenfalls gegen den Bebauungsplan gewehrt, da er zusätzliche Risiken für Bammental und Mauer sah.

Die Gemeinde hatte also Hausaufgaben. "Wir haben in den letzten Wochen sehr intensiv an einem Gutachten gearbeitet", berichtete Bürgermeister Hans-Jürgen Moos, wies aber auch darauf hin, dass dieses Gutachten einige Tausend Euro kosten wird. Damit sollen dem Wasserrechtsamt die geforderten Berechnungen zur Verfügung gestellt werden. Außerdem wurde in Zusammenarbeit mit dem Wasserrechtsamt, dem Ingenieurbüro Wald und Corbe sowie mit den Stadtplanern von Sternemann und Glup eine Lösung für den 6000-Kubikmeter-Verlust des Rückstauraums gefunden.

"Wir haben Glück, dass wir Ausgleichsmaßnahmen in der Schatulle haben", sagte Bürgermeister Moos. 5800 Kubikmeter Retentionsfläche sollen neu geschaffen werden: 2500 Kubikmeter bei der Versickerungs-/Retentionsmulde beim Hundeplatz Mauer, 300 Kubikmeter durch den Umbau des Uferbereichs der Lobbach sowie circa 3000 Kubikmeter durch die Erweiterung des Hochwasserrückhaltebeckens am Katzengraben.

Mit dem Gutachten und den Ausgleichsmaßnahmen war das Räterund zufrieden. "Der Ausgleich ist auch für uns wichtig", meinte Andreas Bitter (SPD). Inge Hanselmann (CDU) ergänzte: "So können wir den Unterliegern sagen, dass wir alles tun." Jürgen Köttig (Mum) schlussfolgerte: "Also steht dem Antrag nichts im Wege." Und somit stimmten die Gemeinderäte geschlossen der Satzung für den Bebauungsplan - mit eingangs erwähntem Vorbehalt - zu.