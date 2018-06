Von Jutta Trilsbach

Meckesheim. Im September dieses Jahres soll die neue Werkstatt des "Sozialpsychiatrischen Hilfsvereins Rhein-Neckar" (SPHV) mit 60 Plätzen für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen in der Elsenztalgemeinde offiziell eröffnet werden. Der Gemeinderat hatte sich in seiner jüngsten Sitzung mit einer Erweiterung der Parkplätze an dem Gebäude zu beschäftigen. Erste Planskizzen sahen unterhalb des Eingangsbereiches zunächst den Bau von acht Stellplätzen für Autos vor. Jedoch stellte sich heraus, dass dieser Standort für behinderte Mitarbeiter nicht geeignet ist. Daher wurden die Baupläne überarbeitet und acht Stellplätze im oberen Bereich in der Nähe des Zugangs eingeplant. So weit, so gut.

Nun lag eine Anfrage seitens des SPHV zur Erhöhung von acht auf 14 Autostellplätze vor, da ein Teil der Cafeteria für die Öffentlichkeit vorgesehen ist und der SPHV für den öffentlichen Betrieb 34 Sitzplätze anbieten will. Laut Rücksprache mit dem Planungsbüro Wellm+Partner wurde der Gemeindeverwaltung mitgeteilt, dass eine öffentliche Nutzung der Cafeteria mit den Fachbehörden abgestimmt sei.

"Ich weiß genau, dass Sie in der letzten Sitzung gesagt haben, dass die Cafeteria nur für die Mitarbeiter ist", kritisierte Steffen Nahler (MUM) daraufhin Bürgermeister Hans-Jürgen Moos. Auch andere Fraktionen warfen diese Frage kritisch auf. Und welcher Unterschied ist denn zwischen einer Cafeteria und einem Restaurant? Gibt es in einer Cafeteria nur "Kleinigkeiten" und Getränke oder auch ein Mittagessenangebot? Es wurde hin und her diskutiert.

Moos gab diverse Stellungnahmen hierzu ab und sprach von einem guten Koch, der den Betrieb übernehmen wolle. Man könne ja sogar daran denken, den Mittagstisch eventuell von dieser Großküche aus an die Karl-Bühler-Schule ausliefern zu lassen, sagte Moos. Ideen hatte der Rathauschef viele, zeigte sich aber gerne bereit, den Tagungspunkt über die Anfrage des SPHV auf die Gemeinderatssitzung eine Woche später zu verschieben, dann hätte die Verwaltung Zeit zur Klärung. Der Bauantrag wurde in der gemeinsamen Sitzung des Gemeinderats von Meckesheim und des Ortschaftsrates von Mönchzell von Mark Möllenbruch vom Haupt- und Bauamt anhand einer Skizze wieder vorgelegt. Er erklärte, dass es keinen formellen Unterschied zwischen dem Betrieb einer Cafeteria oder einem Restaurant in Bezug auf Stellplätze gebe. Der SPHV habe ihm auf Anfrage mitgeteilt, dass man im öffentlichen Betrieb im Schnitt zum Mittagstisch rund zwölf Besucher erwarte. Daraufhin Steffen Nahler: "Ich möchte vermeiden, dass unsere örtliche Gastronomie benachteiligt wird, wenn hier Preise im Raum stehen sollten von etwa 3,40 Euro. Wäre das nicht eigentlich unlauterer Wettbewerb?" Moos erwiderte: "Wir haben noch keine Menükarte und kennen die Preise nicht!" Mit einer Enthaltung wurde der Bau von zusätzlich sechs Stellplätzen genehmigt.