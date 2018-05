Meckesheim. (IAH) Zur "Förderung der inländischen Industrie und des Handels" stattete der Kurfürst Karl Theodor einst im Jahr 1779 die Kraichgaugemeinde mit einem zweiten Marktrecht aus. Auf dieses "Privilegium" geht die Tradition des alljährlichen Ostermarkts zurück. Doch die Art und Weise, wie dies der Gemeinde nutzt, hat sich geändert. Was dem Chronisten Friedrich Zimmermann im Jahr 1937 noch selbstverständlich erschien und viele Jahre lang als Jahrmarkt für die Dorfbewohner eine Attraktion war, hat über die Zeit immer mehr an Anziehungskraft verloren. Dieses Jahr war es kalt und regnerisch am Karsamstag, dem Beginn der dreitägigen Veranstaltung. Einzelne Händler, die mit ihren Verkaufswägen angereist waren, packten noch nicht einmal ihre Waren aus.

Die Gemeindeverwaltung stellte fest, dass von den zwölf angemeldeten Marktteilnehmern nur vier zur Platzvergabe erschienen waren. Deshalb entschied sie kurzerhand, den Ostermarkt in diesem Jahr wetterbedingt ganz ausfallen zu lassen. "Wir bitten um Entschuldigung und hoffen auf Ihr Verständnis", lasen alle, die vorbeikamen und den Markt besuchen wollten, auf den Hinweisblättern an den Rathaustüren.

Doch als sich dann der Ostersonntag mit strahlendem Sonnenschein zeigte, war tatsächlich ein Stand im sonnigen Winkel hinter dem Rathausgebäude aufgebaut. Den lindgrünen Schirm schützend über seine Auslage gespannt, bot ein Händler eine hübsche Flaschenkollektion feiner Öle und Liköre an. Und vielleicht hat er ja auch ein Geschäft gemacht mit den Festtagsgästen, die am Nachmittag durchs Dorf flanierten.

Dennoch bleibt die Feststellung, dass die seit Jahren rückläufige Veranstaltung in dieser Art wahrscheinlich keine Zukunft mehr hat. Es bräuchte gute Anregungen, um das wertvolle zweite Marktrecht wieder auf zeitgemäße Art zu beleben. Dazu könnten zum Beispiel von der Spitze der Gemeindeverwaltung, die ja häufig auch in anderen Orten der Region unterwegs ist und sicher viele Ideen sammelt, wichtige Impulse kommen. In dieser kulturellen Angelegenheit reicht es wohl nicht mehr aus, einfach Organisation und Abwicklung dem Bürgeramt zu überlassen oder ein weiteres Mal nach den örtlichen Vereinen zu rufen. Ansonsten steht der traditionelle Ostermarkt in der Kraichgaugemeinde wohl vor dem Aus.