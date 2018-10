Meckesheim. (aham) Vor der einstimmigen Verabschiedung des Haushalts nahmen auch die einzelnen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen Stellung. Angesichts der vielen vorgenommenen Projekte (s. weitere Artikel) äußerten manche auch ihre Zweifel, ob sich dieses Pensum auch bewältigen ließe.

> Heinz Seib, der finanzpolitische Sprecher der CDU, war einer davon. Er plädierte dafür, dass man entsprechend Prioritäten setzen muss und "einige Vorhaben in ihrer Abarbeitung weiter hinten ansiedeln" sollte. Dazu zählte er etwa die Planung des neuen Sportzentrums und des Multifunktionsgebäudes und die Erschließung des Baugebiets "Vorderer Blösenberg". Dennoch wertete er die Erschließung neuer Baugebiete als "eine Super-Investition in Meckesheims Zukunft". Und so sah er denn auch die Gesamtverschuldung der Gemeinde gemessen an Investitionen und stiller Rücklage in Form von Grundstücken als "keinesfalls besorgniserregend".

> Marc Vettermann hielt dennoch für die SPD-Fraktion fest, dass es vorrangiges Ziel der Gemeinde sein sollte, keine neuen Schulden zu machen. "Sondern im Gegenteil, der Schuldenabbau sollte weiter unser vorrangiges Ziel bleiben", so Vettermann. Dass dennoch im nächsten Jahr ein Darlehen aufgenommen werden soll - und dies alle Fraktionen im Gremium befürworteten - hänge damit zusammen, dass damit zwei andere Kredite abgelöst würden und die Zinsbelastung in Zukunft sinken werde. Zudem sprach der SPD-Rat die gestiegenen Personalkosten an. Diese sah er jedoch als notwendig an, um die Aufgaben der Gemeinde zu erledigen.

> Jürgen Köttig, Sprecher der MUM-Fraktion, äußerte sich ähnlich und fügte hinzu: "Vielleicht ein Aspekt, der in den vergangenen Jahren etwas in den Hintergrund getreten war." Zufrieden zeigte sich Köttig darüber, dass der Gemeinderat sein Versprechen von 2005 weiterhin halten könne: "Nämlich, dass man für zehn Jahre auf eine Erhöhung der Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer verzichten will." Auch die freiwilligen Leistungen an Vereine, kirchliche und soziale Einrichtungen wolle man belassen und keinesfalls kürzen oder gar streichen.