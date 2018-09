Meckesheim. (aham) In der Bahnhofstraße steht der Bahnhof, in der Schulstraße ist die Schule und in der "Straße der grabenlosen Instandsetzung von Entwässerungssystemen". Da hätte die Firma "Erles Umweltservice" sein können. Aber das war dem Gemeinderat dann doch zu viel des Guten und er hat in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Antrag von Andreas Erles einstimmig abgelehnt.

"Wir wollen keine große Umbenennungswelle", sagte Bürgermeister Hans-Jürgen Moos. Hintergrund ist folgender: In der Sitzung zuvor war der Gemeinderat dem Wunsch der Polyfin AG gefolgt. Das Schönauer Unternehmen baut derzeit seinen neuen Firmensitz im Meckesheimer Industriegebiet und wollte die neue Straße Polyfinstraße genannt wissen. Die Bürgervertreter nickten den ungewöhnlichen Antrag ab, auch wenn sie Nachahmer befürchteten.

Und genau dieser Fall ist nun eingetroffen. Andreas Erles ist Geschäftsführer von "Erles Umweltservice". Die Meckesheimer Firma saniert, reinigt und prüft Kanäle und ist in der Grundstücksentwässerung tätig. Entsprechend hatte Erles beantragt, dass die Dieselstraße zur Erlesstraße umbenannt wird und es statt der Industriestraße die "Straße der grabenlosen Instandsetzung von Entwässerungssystemen" auf der Gemarkung geben wird. In seinem schriftlichen Antrag führte Erles gewichtige Argumente an. Dabei bezog er sich auch auf die vorangegangene Umbenennung.

Zur Polyfinstraße meinte er: "Als ein fünf Jahre altes Unternehmen mit 30 Beschäftigten ist es natürlich unausweichlich, einen eigenen Straßennamen erhalten zu müssen." Für sein Unternehmen führte Erles an, dass dieses seit 2001 in Meckesheim ansässig sei und etwa 70 Beschäftigte habe. So schlussfolgerte der Geschäftsführer: "Allein schon durch die Kennzahlen für Firmenbestand in Jahren, Mitarbeiterzahl und Umsatzerhöhung würden uns doch zwei Straßennamen zustehen." Ganz praktischerweise läge der Betriebssitz an der Ecke.

Es sei ein großer Unterschied, ob es sich um eine bestehende oder entstehende Straße handle, sagte Bürgermeister Moos. Der Aufwand einer Umbenennung sei bei Ersterem wesentlich größer. Deshalb sei die Verwaltung in diesem Fall dagegen. Moos weiter: "Auch wenn wir die Polyfinstraße gestattet haben, so möchten wir damit nicht sagen, dass andere Unternehmer weniger geachtet sind."

Dem pflichteten die Fraktionssprecher Michael Emmerling (SPD) und Inge Hanselmann (CDU) bei; letztere musste dennoch bei dem Gedanken an eine "Straße der grabenlosen Instandsetzung von Entwässerungssystemen" besonders schmunzeln. Auch Jürgen Köttig (Mum) kam um ein Grinsen nicht umhin. Er meinte: "Ich denke, Herr Erles hat einen Scherz gemacht und hebt nun den mahnenden Zeigefinger." In seinem Interesse sollte man den Antrag ablehnen. "Ich bezweifle, dass Herr Erles für viel Geld alle Visitenkarten und Briefbogen umbeschriften will", so Köttig abschließend.