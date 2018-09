Von Willi Berg

Meckesheim/Heidelberg. Im Foyer des Heidelberger Landgerichtes läuft derzeit eine Ausstellung von Plakaten. Darunter ist ein Poster mit dem Titel "Leistung über Leben". Die Botschaft ist leicht zu verstehen: Zu sehen ist ein Schlips, der zu einem Strick geknotet ist. Das Plakat steht gegenüber dem Eingang des großen Gerichtssaals.

Dort läuft derzeit der Prozess gegen den früheren Kämmerer der Gemeinde Meckesheim. Der völlig überarbeitete Mann hatte im November 2011 im Rathaus einen Schlaganfall erlitten. Jetzt muss sich der inzwischen pensionierte Beamte wegen Untreue verantworten. Er hatte es offenbar acht Jahre lang vielfach versäumt, Gewerbesteuer zu erheben. Die meisten Steueransprüche der Gemeinde sind inzwischen verjährt.

Er sei völlig überlastet gewesen und mit der Arbeit nicht nachgekommen, sagte der Angeklagte. Und das, obwohl er auch nachts und an vielen Wochenenden arbeitete. Dadurch hatten sich 80 Urlaubstage und mehr als 500 Überstunden angesammelt. Das war dem Bürgermeister offenbar bekannt.

Gestern wurde der Psychiater Hartmut Pleines zur Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten gehört. Demnach war der Beamte weder faul noch träge, sondern psychisch krank. Der Mann habe seit Jahren an einer mittelgradigen Depression gelitten. Dadurch sei dessen Steuerungsfähigkeit damals "erheblich vermindert" gewesen.

Das Leben des heute 61-Jährigen sei jahrzehntelang "unauffällig" verlaufen. Das Wort fiel mehrfach in dem Gutachten des Heidelberger Mediziners. Der Mann habe ein "bürgerlich geordnetes Leben" geführt und ein "beachtliches berufliches Engagement" gezeigt. Pleines zeichnete des Bild eines korrekten, loyalen und zuverlässigen Beamten, der sich "still einfügt". Und sich nicht beklagte, auch als ihm die Arbeit über den Kopf wuchs. Der Angeklagte habe immer mehr Aufgaben übernommen, sagte Pleines und sprach von einer "schleichenden Verdichtung der Arbeit".

Das sei "die Lebensrealität von Millionen". Die Frage ist, wie der Einzelne damit fertig wird. Dem Angeklagten ist es offenbar nicht gut gelungen. Mit der Zeit hätten sich "Freizeit und Arbeit verwischt", sagte der Gutachter. Pleines nannte dies eine "fortschreitende Selbstausbeutung". Über die Jahre habe sich daraus eine Depression entwickelt. Pflichtbewusste und angepasste Menschen wie der Angeklagte hätten "eine besondere Neigung", daran zu erkranken. Die "Diskrepanz zwischen dem Anspruch an sich selbst und dem tatsächlichen Leistungsvermögen" führe häufig zu Depressionen.

Der Beamte habe seine "Erschöpfung nicht wahrgenommen" und "Gefühle ausgeblendet". Und stattdessen seine letzten "Reserven mobilisiert und psychische Ressourcen immer mehr verschlissen". Der Mann sei in einer "Rolle gefangen" gewesen, die ihm das Leben zugewiesen habe. Es war ein Leben ohne Freude. Dafür mit umso mehr Schuldgefühlen, Grübeleien und Nächten ohne Schlaf, so Pleines. Bei einer derartigen Depression werde die Wahrnehmung immer enger, "das Scheinwerferlicht immer schmaler". Für einen Ausgleich zu der beruflichen Belastung sorgte der Angeklagte nicht. Im Gegenteil. Hobbys und soziale Kontakte im Verein gab er auf. Auch die Familie kam zu kurz. In dieser Zeit sei er hager geworden und habe über zehn Kilo abgenommen. "Das fügt sich ins Bild", sagte dazu der Gutachter.

Wie schlecht es ihm damals ging, hat wohl keiner im Rathaus so recht realisiert. Das sei auch schwierig gewesen, sagte der Psychiater. Denn der Beamte habe sich nicht beklagt und war bemüht, seine Fassade aufrecht zu erhalten. Schließlich der Schlaganfall am Arbeitsplatz im November 2011. Der sei "von Einflüssen geprägt" gewesen, so der Gutachter. Es folgten mehrere Klinikaufenthalte.

Seit Anfang 2013 ist der 61-Jährige pensioniert. Das Ausscheiden habe der Beamte "schuldhaft verarbeitet". "Das war Öl ins Feuer der Depression." Im Klinikbericht heißt es: Der Beamte hat durch Leistung und Perfektionismus nach Anerkennung gestrebt. "Er ist gescheitert an seinem hochgesteckten Leistungsideal."