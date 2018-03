Von Inge Hanselmann

Meckesheim. Mit ihrer "Ökumenischen Nacht der Offenen Kirchen" boten die verschiedenen christlichen Gemeinden des Ortes eine Alternative zum Halloween-Treiben. Sie luden ein, den Ausklang des Reformationstages hin zum Fest Allerheiligen gemeinsam zu erleben und zu genießen. Für die Kinder richtete der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in seinen Räumen in der Bahnhofstraße die "Hau-den-Kürbis-Party" aus; die Erwachsenen trafen sich in der evangelischen Kirche, um bei feiner Chormusikeinen ersten Blick auf die Ikonen-Ausstellung zu werfen, die übers Wochenende dem Kircheninnern ein neues Ambiente verlieh.

Beim CVJM hatten die Kids zwischen sechs und zwölf Jahren von Anfang an gute Laune. 120 Anmeldungen hatte Pfarrerin Wiltrud Schröder-Ender kurz nach Beginn bereits gezählt. Der Gottesdienstraum füllte sich mit Kindern, die sich auf einen spannenden Abend freuten. Das Programm begann mit einem fröhlichen Lied zum Mittanzen und einer biblischen Geschichte, die auf den Alltag übertragen wurde. Dann ging es auf der Spielstraße, in den Workshops und am einladenden Buffet fast drei Stunden lang rund. Bobbycars wurden durch den Konservendosen-Parcours gelenkt, Aufgaben mit Bällen verschiedenster Größe warteten und Geschicklichkeit war an Tischspielen gefragt.

Rhythmusstäbe konnte man basteln, Armbänder knüpfen oder Tontöpfe hübsch bemalen, beim Bilderbuchkino zuschauen oder zur Musik tanzen. Im Freien lockten von Scheinwerfern erhellt Hüpfburg und Kletterwand. Für jeden Geschmack war etwas geboten - genug für einen unterhaltsamen Abend ohne Süßigkeiten-Bettelei oder schaurigem Geister-Klamauk auf der Straße.

Derweilen war in der Dorfmitte rund um die evangelische Kirche ab 19 Uhr kaum mehr ein freier Parkplatz zu finden. Viele waren in das Gotteshaus geströmt, wo Kirchenältester Martin Kress durch die siebte Nacht der Offenen Kirche führte. Theresia Grzesiak grüßte von der katholischen Gemeinde. Wegen des anstehenden Kirchenbaus habe man auf ein eigenes Programm verzichtet, aber gerne den Bewirtungsteil übernommen.

Von der neuapostolischen Kirche lud Hans-Jürgen Stark zum schönen ökumenischen Miteinander ein. In dieser ganz besonderen Nacht seien die ausgestellten Ikonen uralte Zeichen, "uns die Heiligkeit Gottes im Antlitz anderer Menschen erkennen zu lassen", sagte er. Als Vertreter des CVJM war René Prager anwesend.

In seinen einführenden Worten zitierte Pfarrer Dirk Ender die Tageslosung. Die christlichen Konfessionen verbinde als Basis des Glaubens Jesus Christus. Sein Haus sei diese über 150 Jahre alte Kirche, genauso wie das Betongebäude der Katholiken, der moderne Neubau der Neuapostolischen in Eschelbronn oder die umgebauten Fabrikhallen des CVJM.

Im Mittelpunkt der diesjährigen gemeinsamen Feier stand die Eröffnung der Ikonen-Ausstellung von Hans Niederer. Die Bilderwände im Altarraum bildeten einen schönen Hintergrund für die Darbietungen der drei Chöre. Der evangelische Kirchenchor und "Chor and more", beide unter Leitung von Annette Ziegler, und der Ad-Hoc-Chor der neuapostolischen Gemeinde, dirigiert von Benjamin Hack, luden mit ganz unterschiedlichen Programmen zum Zuhören und zum Mitsingen ein.

Dazwischen blieb den Besuchern genügend Zeit, den zusammengetragenen Bilderschatz aus dem orthodoxen Glaubensraum zu betrachten und miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine Taizé-Andacht schloss den eindrucksvollen Abend ab.