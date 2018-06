Von Manuel Reinhardt

Meckesheim. Die Bürger wird’s freuen, die Gemeindekasse eher weniger: Der Gemeinderat befasste sich mit den Beiträgen für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung. Und während der Entwässerungsbeitrag mit 6,09 Euro pro Quadratmeter nahezu gleich bleibt - bisher schlugen 6,10 Euro zu Buche -, fallen künftig für die Wasserversorgung nur noch 3,07 Euro an; der Beitrag lag bislang bei 4,60 Euro pro Quadratmeter.

Für den Anschluss eines Grundstückes an die kommunale Wasserversorgung und Entwässerung werden Beiträge erhoben. Sie finanzieren die Einrichtungen wie Wasserwerke oder Netze. Beiträge werden für bebaute oder bebaubare Grundstücke einmalig erhoben, wenn sie zum Anschluss an die Wasserversorgung oder Entwässerung berechtigt sind. Auch für bereits angeschlossene Grundstücke wird ein Beitrag erhoben. Unter einer Globalberechnung wird das schriftliche Rechenwerk zur Ermittlung von Beitragsobergrenzen für öffentliche Einrichtungen verstanden. Sie ist Voraussetzung für die Festsetzung der Gebühren für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Die konkrete Berechnung der Beiträge erfolgt mithilfe der Faktoren bisher bebaubaren und künftig bebaubaren Fläche - dokumentiert anhand von Flurkarten - und den bisherigen und künftigen Kosten. Bei diesen werden bestehende Anlagevermögen sowie künftige Investitionen laut Investitionsprogramm berücksichtigt. Auch wird ein Gebührenfinanzierungsanteil angesetzt, im Meckesheimer Fall fünf Prozent - eine Beitragserhebung zur vollständigen Deckung der Kosten ist nicht zulässig. Durch die Ausrichtung auf das Jahr 2030 wird auch eine Preissteigerungsrate von 2,5 Prozent zur Kalkulation angesetzt. Es wird auch nur ein Beitrag für den öffentlichen Abwasserkanal berechnet, ein Klärbeitrag nicht erhoben. Ein kommunaler Eigenanteil von fünf Prozent wird abgezogen. Die beitragsfähigen Kosten werden durch die beitragspflichtigen Grundstücke geteilt: Das Ergebnis ist die Beitragsobergrenze. Die Globalberechnung ist Teil des kommunalen Dienstleistungsbereich "Gebühren und Beiträgen". Bei Beiträgen handelt es sich um Entgelte für die Möglichkeit der Nutzung oder Teilnahme an öffentlichen Leistungen, beispielsweise für Erschließungen. Gebühren hingegen sind Entgelte für tatsächlich in Anspruch genommene Leistungen, zum Beispiel zum Bezug von Trinkwasser. Gebühren decken laufende Kosten.



Die Gemeindeprüfungsanstalt hatte 2014 gefordert, den Straßenentwässerungsanteil neu zu ermitteln. Zuletzt geschah dies im Rahmen einer Globalberechnung (siehe Hintergrund) im Jahr 2007. Die Globalberechnung selbst ist eine komplizierte Angelegenheit, was auch Sebastian Franz vom Büro "Heyder und Partner" aus Tübingen - das die Berechnungen vorgenommen hatte - klar machte, als er den Mandatsträgern die Ergebnisse im Rahmen der Sitzung präsentierte.

Es geht darum, so Franz zusammenfassend, die höchstzulässigen Beitragssätze zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu ermitteln, anzupassen und dadurch Rechtssicherheit zu erlangen. Der Grundgedanke dabei: Gerechtigkeit. Denn es gilt, alle Grundstücke, die an der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung teilhaben, in gleichen Maßen an den Kosten hierfür zu beteiligen.

Zu dieser Ermittlung wurde die zulässige Geschossfläche als Verteilungsmaßstab herangezogen, die sich aus Grundstücksfläche und entsprechender Geschossflächenzahl ergibt. Und das auch mit Blick in die Zukunft: Die aktuelle Globalberechnung ist auf das Jahr 2030 ausgelegt; das heißt, nicht nur die aktuellen Benutzer, sondern auch die künftige Situation wurde zur Kalkulation miteinbezogen.

Inge Hanselmann (CDU) hakte beim doch größeren Unterschied des Wasserversorgungsbeitrages nach und wollte wissen, ob das Anlagevermögen beim Wasser seit 2007 geschrumpft ist. "Das ist eine politische Frage: Haben wir so wenig ins Wasser investiert?", fragte die Fraktionsvorsitzende. Man habe, so Bürgermeister Hans-Jürgen Moos, beim Wasserwerk und der Infrastruktur nichts machen müssen und zudem eine 25-jährige Abschreibung.

Und das "geht voll rein. Wir können nicht jedes Jahr Abschreibungswerte reinvestieren", so Hans-Jürgen Moos.

Inge Hanselmann macht weiter auf die bis 2030 nun geringeren Beiträge aufmerksam: "Da kommt weniger in die Gemeindekasse." Der Rathauschef meinte: "Wir halten alles instand und wenn wir nicht jedes Jahr zwei Neubaugebiete machen, sinken die Werte."

Für die Bürgerschaft seien die neue Beiträge aber ein positiver Effekt, die Gemeinde müsse eben sehen, dass sie effektiv bleibe. "Was mit niedrigeren Beiträgen nicht einfach wird", wie Moos betonte.

Sebastian Franz wies nach Nachfrage von Clemens Heck (CDU), ob die angesetzten Investitionen für das Wasserwerk ausreichen würden, darauf hin, dass das, was nicht über Beiträge finanziert werden könne, durch Gebühren gedeckt werden müsse.

Aber: "Es sind alle Kosten, die getätigt wurden, in der Globalberechnung drin und auch zukünftige Investitionen wurden einkalkuliert." Auch Bürgermeister betonte, dass alle Vorhaben umgesetzt würden und auch keine neue Infrastruktur nötig sei.

Michael Emmerling (SPD) wollte schließlich wissen, ob die Beträge jederzeit geändert werden könnten. "Wenn sich gravierende Änderungen ergeben, können wir die Globalberechnung anpassen", antwortete Hans-Jürgen Moos. Einstimmig bei einer Enthaltung von Steffen Walter (MUM) nahm der Gemeinderat dann die einheitlichen Beiträge für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung zur Kenntnis, die mit Inkrafttreten der Satzungen wirksam werden.