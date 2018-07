Meckesheim. (RNZ) Immer wieder das gleiche Bild im Frühjahr: Überall an den Ufern der drei Gewässer Elsenz, Schwarzbach und Lobbach lag in Meckesheim und Mönchzell der Abfall herum. Deshalb waren jetzt beim Angelsportverein wieder Bachreinigungsaktionen angesagt. Zur Freude der Verantwortlichen waren jedes Mal zwischen 12 und 16 Mitglieder und Jugendliche dabei. Ausgerüstet mit Arbeitskleidung, festem Schuhwerk, Handschuhen und Müllsäcken machten sie sich ans Werk.

Dieses Mal hatten die Angler großes Glück mit dem Wetter: Die Uferbereiche waren größtenteils trocken, sodass man sich an den teils sehr steilen Böschungen gut bewegen konnte. In kleinen Gruppen ging es dann an den Gewässern entlang. Haushaltsmüll, Kochtöpfe, Eimer, Kartoffel- und Zwiebelnetze, aber auch alte Schuhe, Kleidungsstücke, Getränkeflaschen, Tetrapacks und natürlich jede Menge Plastiktüten und Kunststoffteile füllten die großen Säcke.

Und an den Brückenbereichen beim E-Werk, Kindergarten und Aubrücke sah es noch schlimmer aus: Zwar werden die von der Gemeinde aufgestellten Hundetoiletten gut in Anspruch genommen. Doch einige Hundebesitzer entsorgen die schwarzen Tüten "mit Inhalt" leider nicht über die öffentlichen Abfallkörbe oder die Restmülltonne, sondern einfach in der Natur. Vor allem in diesen Bereichen fanden sich schon bei der ersten Putzaktion viele dieser Hinterlassenschaften. "Es ist einfach eklig", sagte ein Angelkamerad und Vater, der mit seinem Sohn die Tüten aus dem Gras und Geäst an der Kindergartenbrücke fischte.

Auch die Radwege von Meckesheim nach Mönchzell und nach Mauer standen auf dem Einsatzplan. Von Autofahrern und Radlern achtlos weggeworfene Chips-, Wurst- und Süßigkeitsverpackungen, Getränkedosen, Wein- und Sektflaschen, Eis- und Kaffeebecher, Taschentücher und Zigarettenschachteln mussten mühsam eingesammelt werden. Glasbehältnisse waren hierbei natürlich nicht immer in einem Stück. Vorsichtig wurden die Scherben von der Erde aufgelesen, damit sich Kinder und auch Wildtiere nicht mehr daran verletzen können.

Tatkräftig ging es auch an der Lobbach zur Sache. Hier hatten viele Äste und Dreck den "Grobvorrechen" des Hochwasser-Rückhaltebeckens zwischen Mönchzell und Lobenfeld verstopft. Die Anglerjugend war eifrig dabei, alles zu entfernen, um wieder einen ordnungsgemäßen Durchfluss zu gewähren. Hierdurch wurde auch den Fischen wie etwa der Forelle der Aufstieg ermöglicht. Es ist immer wieder schön zu sehen, mit wie viel freiwilligem Engagement sich die Jugendlichen für eine saubere Umwelt einsetzen.

Die vielen prall gefüllten Müllsäcke wurden immer gut sichtbar an den Straßenrändern aufgestellt, am Ende nach vierstündiger Arbeit eingesammelt und über den Meckesheimer Bauhof ordnungsgemäß entsorgt. Der neue Vorstand hatte mit seinen Helfern auch alle Hände voll zu tun, um nach getaner Arbeit einen gut gewärmten Raum und ein deftiges Essen anzubieten.

Gemeinsam war man stark, so das Fazit dieser sechs Reinigungsaktionen. Denn zu einem ansprechenden Ortsbild gehört zweifelsohne auch eine müllfreie Natur.