Neckargemünd. "Was ich am meisten vermissen werde: meine Schülerinnen und Schüler." Sie waren für Oberstudiendirektor Horst Linier, den Schulleiter des Max-Born-Gymnasiums, sein Lebenselixier, auf das er mit dem Beginn des Ruhestands verzichten muss. Und auch die Schüler werden ihn vermissen, was nicht nur bei der Verabschiedungsfeier am Freitag deutlich wurde. Am Vortag hatten sie ihn mit einem gesungenen und getanzten Auftritt im Schulhof zum umgetexteten Lied "Wenn sie tanzt" von Max Giesinger zu Tränen gerührt. Darin hieß es: "Und wenn er geht, wird es ganz anders ..."

Viel Lob für den scheidenden Schulleiter Horst Linier (nah) Die zahlreichen Grußwortredner bei der Verabschiedung von Horst Linier als Schulleiter des Max-Born-Gymnasiums (siehe Artikel links) führte Bürgermeister Frank Volk an: Die Stadt Neckargemünd als Schulträger sei in vielerlei Hinsicht dem Schulleiter zu Dank verpflichtet, dessen kommunalpolitisches Engagement als früherer Ortsvorsteher von Waldhilsbach genauso erwähnt wurde wie seine Verbundenheit zu Heimat und Tradition als langjähriger Kerwepfarrer und Chronist des Neckargemünder Stadtteils. Die Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein (Grüne) und Albrecht Schütte (CDU) sowie der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci (SPD) lobten Liniers Einsatz: "Wer so verabschiedet wird, muss einiges richtig gemacht haben." Die vier Schulleiter kooperierender Schulen - Marion Marker-Schrotz von der benachbarten Realschule Neckargemünd, Siegfried Zedler vom Helmholtz-Gymnasium in Heidelberg, Benedikt Mancini vom Gymnasium Bammental und die eigens aus der tschechischen Partnerstadt Hindrichuv Hradec angereiste Gudrun Pecklova - sowie Michael Knöthig von den SRH-Schulen dankten für das Miteinander mit viel Herzlichkeit und persönlichen Geschenken. Den Max-Born-Award, eine im Kunstunterricht entworfene und von der Firma Klaus Erban erstellte Auszeichnung aus Schiefer und Gneis in der Form der Kreiszahl Pi, die auch den Aufbau des Schulgebäudes widerspiegelt, durfte Horst Linier entgegennehmen. Kunstlehrer Frederik Briend stellte das Werk vor. Die Schülervertreter überreichten ein eigens für Linier entworfenes T-Shirt, das ihn als "Nummer 1" auswies. Das Lied "Irgendwo auf der Welt" von den "Comedian Harmonists" hatte sich Horst Linier schon bei seiner Amtseinführung gewünscht. Es erklang nun wieder, gesungen von einem Eltern-Schüler-Lehrer-Chor mit Instrumentalensemble. Die Bigband spielte unter der Leitung von Alvaro Blumenstock auf und mit dem musikalischen Ausklang "My Way" endete die Hommage von Eltern, Schülern, Lehrern, Ehemaligen unter der Leitung von Julia Ruch - das Altsaxofon spielte Ehefrau Lilliane Linier.

Die Verabschiedung Liniers nach 35 Jahren als Lehrer und 14 Jahren als Schulleiter markierte gleichzeitig den nahtlosen Übergang in die Ära des neuen Direktors Joachim Philipp, dem seitherigen Stellvertreter. Ihm überreichte Regierungsschuldirektorin Dagmar Ruder-Aichelin die Ernennungsurkunde.

Wertschätzung und Dankbarkeit wurden Horst Linier in Hülle und Fülle von Lehrerkollegium, Eltern, Freundeskreis und Schülern zuteil. Zwar fiel seine Kaiser Wilhelm II. entlehnte Ankündigung bei seiner Amtseinführung "Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen" erst einmal dem Schulhausbrand vier Tage später zum Opfer, aber im Rückblick auf seine 14 Jahre als Schulleiter habe sich der Spruch doch bewahrheitet.

In bester Zusammenarbeit mit der Stadt Neckargemünd sei es gelungen, im Jahr 2008 das modernste Schulhaus deutschlandweit in Passivhaustechnik einzuweihen. Und mehr noch: Heute zeichne sich das Max-Born-Gymnasium mit seinen rund 850 Schülern und 70 Lehrern durch ein in die Zukunft ausgerichtetes Bildungsangebot aus, das mit der Vermittlung von Werten in einer "Schule ohne Rassismus" und einer "Schule mit Engagement" wichtige Akzente setze.

Frank Volk (3.v.l.) und Dagmar Ruder-Aichelin (3.v.r.) verabschiedeten Horst Linier (2.v.l.) und begrüßten Joachim Philipp, jeweils mit Ehefrau. Fotos: Alex

Bezug nehmend auf ein Zitat des Physikers Max Born, dem Namensgeber des Gymnasiums, würdigte Regierungsschuldirektorin Dagmar Ruder-Aichelin die Verdienste von Horst Linier, das schulische Leben nach der Brandkatastrophe zunächst verteilt über viele Standorte in der Stadt und dann im Containerdorf im Menzerpark aufrecht zu erhalten. Ganz im Geiste des Zitats habe er das Unmögliche versucht, sich als Krisenmanager und Bauherr bewährt, darüber hinaus Schulentwicklung betrieben und im Miteinander Bildung etwa in der Weiterentwicklung des Sprachangebots, im Namensgebungsprozess oder wie jüngst dem Pilotprojekt "Tablets im Unterricht" gestaltet.

Im Rückblick von Horst Linier kam das Beste zum Schluss - mit Blick auf Höhen und Tiefen, die ihn zwar äußerlich veränderten, ansonsten blieb er sich treu. Das finale Rede-Feuerwerk - fast ohne Punkt und Komma gesprochen - verband Linier mit einem ganz persönlichen Dank an viele Wegbegleiter, nicht zuletzt seine Familie und Ehefrau Lilliane für den Rückhalt in all den Jahren sowie an seine Schüler: "Am liebsten waren mir fetzige Diskussionen und ab und zu mal Widerspruch von der Schülerseite." Linier wünschte sich für das "System Schule", das zusehends durch die reformfreudige Bildungspolitik belastet werde, Gelassenheit und Ruhe. Er zitierte einen RNZ-Kommentar: "Der Unterricht hängt entscheidend vom Lehrer ab."