Auf dem Gelände der ehemaligen Leimfabrik Märtens in der Bahnhofstraße soll das Wohngebiet entstehen. Foto: tri

Von Jutta Trilsbach

Mauer. Mitten im Ort im Grünen wohnen, Geschäfte, Praxen und den Bahnhof schnell erreichen können - das sind Vorteile, die für das "Wohnen an der Elsenz" sprechen. Endlich könne es losgehen, kommentierte daher Bürgermeister John Ehret den einstimmigen Beschluss im Gemeinderat zum geplanten Neubaugebiet in der Dorfmitte.

Auf dem Gelände der ehemaligen Leimfabrik Märtens in der Bahnhofstraße, direkt an der Elsenz gelegen, soll auf 1,096 Hektar ein allgemeines Wohngebiet mit barrierefreien Wohnungen, insbesondere für Senioren entstehen. Hier werden je Gebäude zehn bis 14 Wohneinheiten zugelassen. Außerdem ist vorgesehen, auf den Grundstücken, die über den Wohnweg erschlossen sind, eine (je Doppelhaushälfte) beziehungsweise zwei Wohneinheiten (je Einzelhaus) zu errichten. Bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats hatte das Gremium den Bebauungsplanentwurf "An der Elsenz" gebilligt. Es war dann nur noch Formsache, die örtlichen Bauvorschriften zu diesem Plan zu beschließen.

Erleichterung machte sich dann auch bei Architekt und Stadtplaner Dietmar Glup und dem anwesenden Eigentümer Märtens breit. Nach einer ersten Vorlage im Gemeinderat am 27. Februar dieses Jahres hatte das Architekturbüro einige wenige Änderungen der Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplan aufgenommen. "Von den 13 Stellungnahmen war der Großteil ohne Anmerkungen, sodass seitens der Fachbehörden keine Bedenken gegen das Bauprojekt bestehen", bestätigte Glup. Auch hatten die Pläne vier Wochen lang ohne Stellungnahmen seitens der Bürger im Rathaus ausgelegen.

Kritische Anmerkungen hatten sich seitens des Wasserrechtsamtes und des Gesundheitsamtes zu den Altlasten ergeben. Nach Kenntnis des Wasserrechtsamtes liegen nennenswerte Restbelastungen im Grundwasser jedoch nur noch im Bereich des geplanten, parallel zur Elsenz verlaufenden Gebietes vor. "Die aktuelle, noch laufende hydraulische Sanierung wird zunehmend ineffizienter. Denkbar ist, dass eine nochmalige Prüfung zu dem Ergebnis führt, dass eine weitere Gefahrenabwehr beziehungsweise Sanierung unverhältnismäßig und die Restbelastung des Grundwasser damit hinzunehmen ist", so die Anregung des Wasserrechtsamtes. Hierzu sagte Glup, er wolle die Empfehlung abgeben, die Kelleraußenhüllen diffusionsdicht zu bauen, damit die Möglichkeit ausgeschlossen ist, dass Schadstoffe aus Restbelastungen des Grundwassers über die Bodenluft in das Gebäude gelangen.

Bis zu einer Wohnungsgröße von 50 Quadratmetern ist ein Stellplatz verpflichtend, darüber hinaus sind es zwei. Geplant ist auch der Neubau einer Umspannstation für die Aufnahme der elektrischen Leistung der Wasserkraftanlage. Zur Frage von Andrea Pfisterer-Watzlawek (Grüne Vielfalt) "Wer bezahlt die neue Umspannstation?" verwies Rathauschef Ehret auf Investor und Inhaber. Die Telekom prüfe laut Glup derzeit noch die Voraussetzungen zur Errichtung einer Telekommunikationslinie im Neubaugebiet und mache dies vom Wettbewerb abhängig.

Weiterhin Thema war auch der Lärmpegel an der viel befahrenen Bahnhofstraße. Hier schlug Glup vor, diese bei den Hochbauvorhaben zukünftig zu berücksichtigen. "Wann soll denn der Fledermausbestand im alten Fabrikgebäude festgestellt werden?", wollte Dr. Rainer Drös (CDU) wissen. "Die Fledermäuse werden wir natürlich jahreszeitlich berücksichtigen; wir wissen aber noch nicht den Termin für den Abriss, mit diesem Naturschutzthema muss sich der Investor auseinandersetzen", antwortete Dietmar Glup. Ehret im Schlusswort: "Heute konnten wir im Gemeinderat kurz und schmerzlos abstimmen, das freut mich als Bürgermeister besonders, denn endlich kann es nach zehn Jahren Stillstand losgehen."

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikels war fälschlicherweise von 1096 Hektar die Rede. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.