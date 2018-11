In der Region rund um Heidelberg ist Daniel Küblböck kein Unbekannter, 2009 trat er beim Sommer-Open-Air in Sandhausen auf. Archivfoto: Fink

Von Anja Hammer

Mauer. Was haben Dieter Bohlen und Rainer Stern gemeinsam? Sowohl der Juror der Castingsendung "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) als auch der erste Vorsitzende des MGV Frohsinn geben Daniel Küblböck eine große Bühne.

Küblböck hatte 2002 an der ersten DSDS-Staffel teilgenommen und es auf den dritten Platz geschafft. Damals galt er als der schräge Vogel unter den Kandidaten; Hornbrille, schrille Outfits und die Piepsstimme waren seine Markenzeichen. Das ist jetzt zehn Jahre her - und Küblböck hat sich gewandelt. Jetzt trägt er die Haare kurz, die Brille ist verschwunden und seit Neuestem singt er auch noch auf Spanisch. Und das wohl auch bald in Mauer. Der MGV feiert drei Tage lang sein 150-jähriges Bestehen und für den bunten Dorfabend am Sonntag, 30. Juni, hat der Gesangverein den ehemaligen Castingstar engagiert.

"Wir wollten etwas anbieten, das gut besucht wird", sagt MGV-Vorsitzender Stern. Denn der Dorfabend kostet keinen Eintritt, das Geld will der Chor allein über Speisen und Getränke reinholen. Das Zelt bietet immerhin Platz für 1500 Gäste. Und womit lockt man diese? Mit großen Namen. "Wir haben bei den Höhnern, Joy Fleming und der Spider Murphy Gang angerufen", erzählt Stern. Nur: "Die wollten Preise, die waren jenseits von Gut und Böse." Die Höhner etwa, bekannt für "Wenn nicht jetzt, wann dann?" oder "Viva Colonia", wollten laut Stern 28 000 Euro für ihren Auftritt. Wen wundert's, dass diese Summe nicht im Budget des Chores war.

Und so ging man weiter auf die Suche, hörte sich um. Bis dann der Tipp kam: Probiert es doch mal bei Daniel Küblböck. Und das tat der MGV denn auch - mit Erfolg. Der 27-Jährige sagte zu. "Der Preis passt", freut sich der Vorsitzende.

Der Entertainer - mittlerweile übrigens adoptierter Millionärssohn - ist in der Region kein Unbekannter. Bereits 2009 hatte er einen Auftritt beim Sommer-Open-Air in Sandhausen. Auch damals moderierte und sang er. Er "kommt gut rüber, hat sofort Sandhausen im Griff", hieß es damals in der RNZ. Und weiter: "Die Zuhörer waren begeistert von dem eloquenten Blues." Dabei hatte er offenbar nachhaltigen Eindruck hinterlassen - und Küblböck wurde jetzt, vier Jahre später, den Mauermer Sängern empfohlen.

Rainer Stern gibt zu, dass die Verpflichtung nicht ganz unumstritten war im Verein. Er selbst kennt Küblböck nur von "Deutschland sucht den Superstar", das er damals mit seinen zwei Kindern angeschaut hat. "Da fand ich ihn aber eher lächerlich", meint Stern. "Aber ich habe mir sagen lassen, der Mann wäre seriös geworden." Auch im 15-köpfigen Vorstand sei man geteilter Meinung gewesen. "Aber letztlich entscheidet die Mehrheit", so der Vorsitzende. Und die war für Daniel Küblböck.

Dass die Mauermer Sänger damit nicht falsch lagen, beweist die E-Mail-Flut, die seither bei dem Vorstand einschwappt. Seit der prominente Gast verkündet wurde, kann sich Stern vor lauter Post nicht retten. "Ist es wirklich wahr?", wollten schon mehrere Hundert Schreiber wissen. "Kommt Daniel Küblböck wirklich nach Mauer?" Sicherlich ist Küblböck eher in die Sparte C-Promi einzuordnen, doch das reicht offenbar.

Vielleicht liegt auch der Reiz darin, dass Küblböck für geteilte Meinungen sorgt. "Mein Sohn hat zuerst gelacht", erzählt Stern. "Aber jetzt will er auf jeden Fall hin und sich das anschauen." Und mittlerweile ist sich auch der MGV-Vorsitzende sicher, dass Daniel Küblböck das Zelt füllen wird. Dessen Auftragslage scheint übrigens gut zu sein, denn eine Interviewanfrage zu seinem Auftritt in Mauer ist auch nach vielen Wochen immer noch unbeantwortet.