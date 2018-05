Von Roland Fink

Nußloch. Schon häufig wurde über sie in Ausschüssen und Gremien diskutiert, doch jetzt steht fest: Die marode und vor über 40 Jahren ausgebaute Kreisstraße 4157 zwischen Nußloch und Maisbach wird saniert. Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags entschied sich bei seiner Sitzung in Sinsheim mehrheitlich für die erste von vier vorgestellten Varianten. Dies bedeutet, dass lediglich die vorhandene Fahrbahndecke mit Gesamtkosten von 330 000 Euro erneuert wird. Der Rhein-Neckar-Kreis wird diesen Betrag alleine schultern.

Landrat Stefan Dallinger hatte indes versucht, den Mitgliedern des Ausschusses die Variante zwei schmackhaft zu machen, was einem verkehrsgerechten Ausbau mit einer Mindestbreite der Fahrbahn von 5,50 Metern entsprochen hätte. SPD, Freie Wähler, FDP, Grüne und der Vertreter der Linken wollten diesem Vorschlag allerdings nicht folgen. 1,4 Millionen hätte diese Variante gekostet. Ein Nutzungszeitraum von 30 Jahren wäre für dieses Geld in Frage gekommen, während die nun beschlossene Sanierung lediglich auf einer zehnjährigen Nutzungsdauer basiert.

Auf einer Verkehrstagfahrt hatten die Mitglieder des Ausschusses am Tage der Sitzung sich die Kreisstraße zwischen Nußloch und dem Ortsteil Maisbach angeschaut. Sowohl der Landrat als auch Bürgermeister und Kreisrat Karl Rühl aus Nußloch (beide CDU) machten sich für einen verkehrsgerechten Ausbau stark. Hier wären zusätzlich Fördermittel in Höhe von 523 000 Euro geflossen. Dies unterstützte aber nur die CDU-Fraktion.

Unfallschwerpunkte seien auch bei einer Fahrbahnbreite von teilweise 3,90 Metern nicht erkennbar, die Zahl der gezählten Fahrzeuge von 1900 pro Tag sei verkraftbar, so die Argumente der Befürworter der ersten Variante als kostengünstigste Version. Im Jahr 1973 wurde die ursprünglich als "Fahrweg für Fuhrwerke" errichtete Straße in die Lasten des Kreises übernommen. Die Verwaltung konnte sich mit ihren Vorstellungen nun nicht durchsetzen. In einer Bauzeit von vier Wochen wird die Fahrbahndecke der Kreisstraße erneuert.

Außerdem beschloss der Ausschuss einstimmig das erweiterte Decken- und Sicherheitsprogramm. Dieses sieht unter anderem vor, dass die Kreisstraße 4153 zwischen der Landesstraße 598 und der Ortsdurchfahrt von Sandhausen auf einer Länge von einem Kilometer und für 180 000 Euro saniert wird.