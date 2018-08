Sandhausen. (cm) Nein, es war kein Aprilscherz. Tatsächlich beschäftigte sich Mario Barth am Mittwoch, 1. April, in seiner Fernsehsendung "Mario Barth deckt auf" auf RTL mit dem umstrittenen Rückbau der L 600 - und das, obwohl letzte Woche ein Kompromiss erzielt wurde und die Straße wohl bleiben darf. Die Sendung wurde jedoch schon vorher aufgezeichnet und so war darin von dem Durchbruch bei dem jahrelangen Streitthema keine Rede.

Der Komiker aus Berlin selbst war aber nicht in Sandhausen. Stattdessen versuchte sein "Spürhund", der aus der Sendung "Let’s dance" bekannte Joachim Llambi, vor Ort einen Schuldigen auszumachen. Doch er fand keinen. Obwohl er den Gemeinderäten Georg Diem (FDP), Uwe Herzog (CDU) und Werner Berger (SPD) ordentlich auf den Zahn fühlte. "In Sandhausen geht es schlimmer zu als im Wilden Westen - hier schießt jeder gegen jeden", meinte Llambi zu Beginn des etwa achtminütigen Beitrages, in dem auch Bürger zu Wort kommen und ihr Unverständnis über die Pläne äußern. "Hier in Sandhausen ist Platz für zwei Straßen", lautet Llambis Fazit. Nämlich die B 535 und eben die L 600.

Im anschließenden Gespräch machen Mario Barth und Joachim Llambi dann doch noch einen Schuldigen aus: die Stadt Heidelberg. Diese wolle den Rückbau, weil er irgendwann einmal festgelegt worden sei. Worauf Barth empfiehlt: "Die Akte nehmen, in eine Schublade packen, zumachen und einfach vergessen."