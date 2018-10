Lobbach. (agdo) Wie sieht es in der Gemeinde Lobbach mit der Nachfrage nach der Buslinie 754 aus? In gut eineinhalb Jahren läuft die Genehmigung für das "Linienbündel Neckargemünd" aus. Und um den zeitlichen Rahmen für die anstehende Neuvergabe einzuhalten, gab es schon Gespräche mit allen Beteiligten. Mit dabei waren auch der Vertreter des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg und die Vergabestelle des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar.

Zu dem Bündel gehören auch zwei Buslinien, die Lobbach betreffen: Zum einen der Bus 754, dessen Strecke von Heidelberg nach Waldwimmersbach und zurück führt, und zum anderen ist das die Linie 743, die die Gemeinde an den S-Bahn-Bahnhof in Meckesheim anbindet.

Der Wiesenbacher Bürgermeister Eric Grabenbauer habe die Gemeinde Lobbach angeschrieben und gefragt, wie es mit der Frequentierung der Buslinie 754 aussehe, erläuterte Lobbachs Bürgermeister Heiner Rutsch in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. In dem Schreiben stellte sein Wiesenbacher Amtskollege indirekt eine längere Vertaktung der Buslinie infrage, da es seiner Ansicht nach eine Verlagerung im öffentlichen Personennahverkehr durch die Linie 743 gegeben hätte.

Welcher Bus wird eher genutzt?

Umgekehrt ging die Frage auch an die Lobbacher: "Ist die Linie 754 vielleicht so stark frequentiert, dass eine kürzere Vertaktung ebenso überlegenswert ist?" Die Gemeinde Wiesenbach überlegt sich nämlich, eine Stadtbuslinie mit Neckargemünd auszuschreiben, um eventuell die Linie 754 zu ergänzen.

Und genau darüber diskutierte das Räterund in Lobbach nun. Bernhard Braun (CDU) nutzt beide Linien regelmäßig und war genau der gegenteiligen Meinung wie der Wiesenbacher Rathauschef - nämlich: Dass die Linie 754 viel mehr genutzt werde, als die Busse der Linie 743, sagte Braun. Morgens und abends sei der Bus recht voll, meinte der CDU-Rat weiter. Er räumte aber ein, dass die Linie eher von Bürgern aus Reichartshausen genutzt werde als von Waldwimmersbachern. Abstriche würde er bei der jetzigen Nutzung keine machen, bekräftigte Braun, aber zusätzlichen Bedarf sehe er auch keinen.

Auch Klaus-Peter Ruf (SPD) war der Meinung, die jetzigen Zeiten für beide Buslinien beizubehalten. Und so erging einstimmig der Beschluss, die Vertaktung so zu lassen, wie sie ist.