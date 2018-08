Lobbach. (fi) Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium - wie war die Schul- und Bildungswelt doch einst so in Ordnung. Die Schüler wussten Bescheid, die Eltern genauso und ebenso die Gemeinderäte. In der jüngsten öffentlichen Sitzung gab Toni Weber dem Gemeinderat einen Überblick über die Situation der Schulen aus Sicht des Rektors der Karl-Bühler-Schule in Meckesheim. Diese Grund- und Werkrealschule unterhält Außenstellen in Mönchzell (Grundschule) und in Lobbach-Waldwimmersbach (Werkrealschule).

Der Geburtenrückgang macht den Schulen zu schaffen, Bürgermeister und Gemeinderäte sorgen sich, ob denn überhaupt eine Grundschule künftig noch Bestand haben werde. Um überhaupt geforderte Klassenstärken zu erreichen, werden Schulprojekte eingerichtet, Kinder aus Schwarzach hinzugezogen. "Wir werden alles daran setzen, dass wir eine achte und neunte Klasse zusammen mit Schwarzach erhalten können", erklärte Weber. Insgesamt 16 Schüler sind für eine Klasse notwendig, derzeit kommen allerdings nur zwölf zusammen.

Auf die Inklusion kam Rektorin Ulrike Biskup zu sprechen. Eine Schülergesamtheit ohne Separation werde die Grundschule stärken. Was in Meckesheim allerdings aufgrund des nicht behindertengerechten Ausbaus nicht umgesetzt werden kann. Die Gemeinschaftsschule soll ab dem Schuljahr 2014/15 kommen, ein längeres gemeinsames Lernen über die Grundschule hinaus bis in die zehnten Klasse wird kommen. "Der Bildungsplan wird vorsehen, Haupt-, Real- und Gymnasiumschüler zusammen zu unterrichten", so Weber. In Lerngruppen werden alle Bildungsstandards angeboten, Lernbüros sorgen für Kompetenzraster, Lehrer werden zu Lernbegleitern. Individuelles und kooperatives Lernen in einem rhythmisierten Tagesablauf, auch über die Unterrichtszeit hinaus, ist angestrebt.

Schulsozialarbeit wird intensiv Eingang finden, Noten gibt es nicht mehr, stattdessen eine verbale Beurteilung. Selbstverantwortung und Persönlichkeit sollen gefördert werden, wohnortnah soll die Schule dennoch sein. "Wie sieht es aus mit Personal und Räumlichkeiten, müssen wir bereits einen Antrag stellen, müssen wir Schüler halten, die sonst nach Bammental oder Heidelberg gehen?", fragte Karl Werner (SPD). Rektor Toni Weber warnte: "Drei Gemeinschaftsschulen wird die Region nicht verkraften." Weber will auch den Wunsch der Eltern erkannt haben, die ursächlich gar keine Ganztagsschule möchten, sondern Kernzeitbetreuung verlangen.

Einen landespolitischen Zungenschlag brachte Birgit Saueressig (CDU) in die Debatte ein, das Konzept verlange mehr Lehrer, stattdessen werde abgebaut. "Wir wollen Baden-Württemberg nicht an Schleswig-Holstein angleichen, wir wollen das Beste auswählen." Was Ludwig Christ (SPD) zum entschiedenen Widerspruch veranlasste: "Die Eltern haben doch bereits entschieden."