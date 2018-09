Lobbach. (tri) "Fit für Lobbach." Das ist das Motto. Es kann losgehen auf den vier Rundstrecken des neuen Nordic-Aktiv-Walking-Zentrums im herrlichen Odenwald und Kraichgau. Die offizielle Eröffnung fand an der Fischerhütte im Laubwald statt. Auf dem Verbindungsweg am plätschernden Lobbach trafen Wanderer aus beiden Ortsteilen aufeinander, die "Loffelder" und die "Wimmerschbacha". Bratwurst und Bier schmeckten in freier Natur. Bürgermeister Heiner Rutsch freute sich, dass trotz des unbeständigen Wetters sehr viele Wanderfreunde, der Lauftreff, die TTC-Walkinggruppe, Gemeinderäte, Bürgermeister aus umliegenden Gemeinden sowie der Landtagsabgeordnete Thomas Funk dieses Ereignis mitfeierten.

"Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher", sagte das Ortsoberhaupt. "Die Umsetzung des Projektes hat länger gedauert, denn die Verhandlungen mit der Forstbehörde, den Waldbesitzern, der Versicherung und das Anbringen der Schilder nahmen mehr Zeit in Anspruch als geplant." In erster Linie sei es der Initiative von Gemeinderat Ralf Becker zu verdanken, einem begeisterten Nordic-Walker, dass Lobbach im Naturpark Neckartal-Odenwald als Walking-Zentrum auf geführten Rundwegen aktive Erholung bieten kann.

Mit dem Deutschen Skiverband und der Sporthochschule Köln wurde verhandelt und die Streckenbeschilderung festgelegt. Gemeinsam mit Edgar Knecht und den Wandervereinen im Ort hätten die schönsten Rundwege ausgearbeitet werden können, die teils auch auf der Gemarkung von Spechbach verlaufen. Die erste Route führt über Langental, die "Lordeltour". Sie ist mit 4,5 Kilometern die kürzeste Strecke. Die zweite Tour verlangt den Walkern mit 10,14 Kilometern über den Golfplatz schon mehr ab, während Tour drei mit sieben Kilometern am Sperbelbaum vorbeführt. Knapp zehn Kilometer lang ist auch der Rundweg über den "Steinernen Tisch", er hat mit 162 Metern die größte Höhendifferenz.

Wichtig ist auch, dass die Touren Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr haben. Insgesamt entstanden für das Erholungsprojekt laut Heiner Rutsch Kosten von 13.400 Euro. Von Sponsoren aus der örtlichen Geschäftswelt kamen knapp 6000 Euro, die gleiche Summe vom Naturpark Neckartal-Odenwald. Jetzt müssen nur noch die Wanderschuhe geschnürt werden, denn Trainer für das Nordic-Walking stehen auch schon startbereit. Elisabeth Knecht, Manuela Jungmann und Inta Zahina Plaute zeigen gern, wie man richtig mit den Stöcken läuft. Manfred Robens und Revierförster Udo Banspach freuten sich bei der Eröffnung des Walking-Zentrums über die gute Beschilderung der Rundwege. "Auf vorgezeichneten Strecken können sich die Wanderer nicht verlaufen, sie stören die Tiere nicht und es gibt doch nichts Schöneres als eine Wanderung in Wald und Flur, die Erholung in der Natur", sagte Robens.

Also: Schuhe an, aufwärmen, stretchen und Stöcke in die Hand. Mehr braucht's für die Fitness nicht.