Von Agnieszka Dorn

Lobbach. Die ersten zweieinhalb Kilometer Backbonestrecke für das Glasfasernetz hatte man in Lobbach bereits vergangenes Jahr gelegt. Eine Trasse verläuft im Ortsteil Waldwimmersbach entlang der Alten Haager Straße in Richtung Haag. Die Strecke sei ein Pilotstrecke gewesen und daran werde man jetzt anknüpfen. Das sagte der Technische Leiter des Zweckverbandes High-Speed-Netz Rhein-Neckar, Werner Riek, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Er stellte den Gemeindevertretern die Entwurfsplanung für das Glasfasernetz in den beiden Ortsteilen Waldwimmersbach und Lobenfeld vor.

Die leistungsfähigen Glasfaserleitungen, die das Rückgrat für ein schnelles Internet sein werden, sollen demnach quer durch Waldwimmersbach verlaufen. Ausgehend von der Alte Haager Straße soll eine Strecke über die L 532 bis in den Mühlweg und in den Wengert führen. Auch durch das Gewerbegebiet bis zum Golfklub wird sich eine Trasse ziehen. Eine weitere Trasse soll zur Grundschule Waldwimmersbach führen und entlang der Hirschhorner Straße. In der entgegengesetzten Richtung will man die Backbonestrecke entlang der Straße "In der Hohl" in Richtung Reichartshausen legen. In Lobenfeld sieht die Entwurfsplanung eine sternförmige Auslegung vor; die Glasfasertrassen sollen nach Spechbach, Mönchzell, Wiesenbach und Waldwimmersbach führen.

Man werde nicht gleich jedes Gebäude in Waldwimmersbach und Lobenfeld an die schnelle Datenleitungen anschließen können, sagte Werner Riek. Die Einwohner, die direkt an den Straßen wohnen, an denen die Trassen verlegt werden sollen, haben Glück, dort geht es etwas schneller. Bis jedes Gebäude im Rhein-Neckar-Kreis die Möglichkeit hat, sich an das schnelle Glasfaserkabel anzuschließen, werden Riek zufolge etwa 300 Millionen Euro investiert werden müssen. Als möglichen Zeithorizont für diese Aufgabe nannte Riek drei Jahre. Die Backbonestrecken, mit denen die Netzwerke in den jeweiligen Orten miteinander verbunden werden, werden vom Landkreis finanziert; wer sich als Hauseigentümer daran anschließen will, muss in die eigene Tasche greifen.

"Mit den Gemeinden Eschelbronn, Epfenbach und Spechbach waren wir Vorreiter in der Region, was das schnelle Internet betrifft", sagte Bürgermeister Heiner Rutsch. Die Gemeinden hatten vor einiger Zeit auf eigene Faust versucht, schnelles Internet in die Ortschaften zu bekommen, waren aber gescheitert.