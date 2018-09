Lobbach-Lobenfeld. (fi) Im Gewann "Spitzäcker" - auf der L 532 von Lobenfeld kommend kurz vor Waldwimmersbach - hat die Gemeinde ein kleines Gewerbegebiet, dort ist etwa die Manfred-Sauer-Stiftung angesiedelt. Bereits vor Jahren hat der Gemeinderat beschlossen, das Gewerbegebiet zu erweitern. Um "Spitzäcker III" zu verwirklichen und um weiteren Bauflächen den Weg zu ebnen, musste das vormals abschüssige Gelände mit Erdmaterial aufgefüllt werden. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen. Ob diese Auffüllung aber auch die benötigte Standfestigkeit aufweist, darüber gab Diplom-Biologe Roman Behnisch aus Spechbach vor dem Gemeinderat und interessierten Bürger Auskunft.

Der Fachmann hatte die Auffüllarbeiten von Anfang an begleitet - "als das Auge, das für Sie in den Boden hineinschaut", wie er selbst sagte. Dabei habe er auch die Gründigkeit stets mit im Blick gehabt. In einer Stärke von fünf bis sieben Metern wurde das Material in den vergangenen fünf Jahren eingebracht. "Das war meist bündiger Lehm, sehr verdichtet und besser als gewachsener Boden", so Behnisch. Damit trat der Biologe Ansichten entgegen, die Auffüllung sei für eine Bebauung nicht geeignet. Die Flächen seien bebaubar, es wurden Baugrundstücke geschaffen, so der Gutachter.

Bürgermeister Heiner Rutsch gab bekannt, dass die Grundstücke nun zum Verkauf stehen. "Natürlich bekommen die Eigentümer die Gutachten", so Rutsch.