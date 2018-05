Von Agnieszka Dorn

Lobbach. Ein Kindheitstraum ist für den Lobbacher Bürgermeister Heiner Rutsch anscheinend wahr geworden: Beim Spatenstich des neuen Gewerbegebiets "Spitzäcker III" setzte sich der Rathauschef prompt in das Fahrerhäuschen des Baggers, lenkte das schwere Gerät und grub schließlich das symbolische Loch für die erste Baumaßnahme. Das machte ihm sichtlich Spaß, der Rathauschef strahlte über das ganze Gesicht dabei.

Die Gemeinderäte, die Baufirma Emil Eckert aus Reichartshausen und das Reichartshausener Ingenieurbüro Werner Martin setzten zeitgleich den symbolischen Spatenstich, die Erde flog hoch in die Luft. "Auf ein gutes Gelingen", wünschte Bürgermeister Rutsch den laufenden Baumaßnahmen. Seit drei Jahren plant die Gemeinde Lobbach Ingenieur Werner Martin zufolge die Erschließung des neuen Gewerbegebietes mit einer neuen Straße. Jetzt war es endlich soweit. Die Arbeiten sind seit Anfang März im Gange, mit der Verlegung der Wasserleitungen wurde bereits begonnen.

Martin nannte den Anwesenden einige Zahlen zur Bauausführung: 1,6 Kilometer an Bordsteinen sind geplant, 300 Meter Wasserleitungen und 600 Meter Kanalverlegungen, um einige Beispiele zu nennen. An die Breitbandversorgung ist in diesem Gebiet selbstverständlich auch gedacht. Die Wasserversorgung kostet die Lobbacher allein rund 60.000 Euro. Die Gesamtkosten belaufen sich auf über eine Million Euro. Sollte das Wetter mitspielen, werden die Arbeiten voraussichtlich im November fertiggestellt sein.

Entlang der Landesstraße 532 werde es einen neuen Knotenpunkt geben, so Heiner Rutsch. Den alten Knotenpunkt (Einfahrt Neurottstraße) macht die Gemeinde zu. Vorgesehen sind diese Baumaßnahmen für den Sommer. Die Lobbacher Gemeinde rechnet zu dieser Zeit entlang der L 532 an der Stelle mit erheblichen Verkehrsproblemen.

Bis dahin dauert es aber noch ein wenig. Die Räte, der Geschäftsführer der Baufirma, Emil Eckert, Ingenieur Werner Martin, natürlich Rathauschef Rutsch und alle die an den Baumaßnahmen des Gewerbegebietes beteiligt sind, feierten erst einmal den Spatenstich. Und da die Sonne am Himmel strahlte, kann das doch nur ein gutes Omen sein.