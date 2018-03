Von Agnieszka Dorn

Lobbach. Es ist bereits bekannt: Auf einer Fläche von etwa zehn Hektar soll eine Solarfreianlage in der Tongrube Wienerberger aufgestellt werden. Bürgermeister Heiner Rutsch: "Eine der größten Anlagen im Rhein-Neckar-Kreis." Die Pläne für die geplante Fotovoltaikanlage nehmen nun weitere Formen an. Um die planerischen Voraussetzungen dafür weiter zu schaffen, stand in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Bebauungsplanverfahren "Solarfreianlage Lochacker" auf der Tagesordnung.

Anfänglich sollte die Solarfreianlage auf zwei Hälften (Fotovoltaikfeld I und Fotovoltaikfeld II) errichtet werden. Das Problem jedoch war, dass das Fotovoltaikfeld II von Landwirten landwirtschaftlich genutzt wird. Die Gemeinde habe unter Berücksichtigung von Stellungnahmen verschiedener Behörden und auch Bedenken der Landwirte das zweite Feld aus der Planung gestrichen, so Bürgermeister Rutsch.

Architektin Luzia Föhner vom Architekturbüro "Sternemann und Glup" erläuterte dem Räterrund in der Sitzung seither den neuesten Stand: Rund 15 Behörden hatten sich zum neu erstellten Bebauungsplan geäußert, in dem die zweite Fläche herausgenommen wurde. Das Referat für Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz des Regierungspräsidiums Karlsruhe habe die Gebietsreduzierung sehr begrüßt, sagte Föhner. Auch der Verband Region Rhein-Neckar unterstütze den Ausbau erneuerbarer Energien in jeder Form und sehe die geplante Solarfreianlage als "sehr positiv" an, so Föhner weiter. Stimmen seien auch vom Amt für Landwirtschaft und Naturschutz des Rhein-Neckar-Kreises eingegangen und auch hier sei die Verringerung der Fläche als positiv angesehen worden.

Und wie sieht es mit der Natur rund um die geplante Solarfreianlage aus? "Keine offizielle Stellungnahme liegt vom Naturschutzbeauftragten des Rhein-Neckar-Kreises vor", so Föhner, jedoch habe sich der Naturschutzbeauftragte inhaltlich geäußert. Immens wichtig sei: Außerhalb der geplanten Fläche befinden sich am Randbereich geschützte Biotope und dort haben sämtliche Tiere ihren Lebensraum. Insbesondere an der südlichen Fläche gibt es die Zauneidechse und dort sieht der Naturschutzbeauftragte Maßnahmen, die die Gemeinde durchführen müsse.

Auch die vom Aussterben bedrohte Gelbbauchunke findet sich dort. Auch deswegen werden Föhner zufolge entsprechende Maßnahmen getroffen werden müssen, um den Lebensraum der Amphibien weiter zu sichern. Einstimmig gab der Gemeinderat grünes Licht zum Bebauungsplanverfahren.