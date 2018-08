Von Agnieszka Dorn

Lobbach-Lobenfeld. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und viele erfreuliche Ereignisse gab es für die Lobbacher im vergangenen Jahr. Die Gemeinde könne auf kommunaler Ebene für das Jahr 2013 eine erfolgreiche Bilanz ziehen, sagte Bürgermeister Heiner Rutsch beim Neujahrsempfang in der Maienbachhalle. Zahlreiche Gäste und Bürgermeisterkollegen wie Eric Grabenbauer aus Wiesenbach, John Ehret aus Mauer, Holger Karl aus Bammental, Joachim Bösenecker aus Epfenbach, Jan Frey aus Schönbrunn, OB Jörg Albrecht aus Sinsheim, der Spechbacher Bürgermeisterstellvertreter Karl Beetz und der Mönchzeller Ortsvorsteher Gunter Dörzbach saßen in der Halle, als Rathauschef Rutsch einen Blick auf 2013 warf.

Eines der größten Gemeindeprojekte war demnach wohl die Errichtung des sieben Millionen teuren Solarparks auf der ehemaligen Tongrube Wienerberger im Ortsteil Lobenfeld. Mit einer Spitzenleistung von nahezu sechs Megawatt und einem durchschnittlichen Jahresertrag von etwa 6,5 Millionen Kilowattstunden könne die Gemeinde sich quasi selbst mit Strom versorgen, sagte Rutsch.

Die Gemeinde ist mit einem Anteil von knapp 25 Prozent am größten Solarpark der Metropolregion beteiligt. Es handle sich um eine rentierliche Anlage, deshalb habe er keine Sorgenfalten wegen des momentanen Insolvenzverfahrens der Wirsol AG aus Waghäusel. Wirsol hatte die Fotovoltaikanlage gebaut.

Durchweg positiv ging es weiter: Hervorragend sei das Landessanierungsprogramm in der Ortsmitte von Waldwimmersbach angelaufen, so der Rathauschef. Die Nachfrage bei dem seit knapp zwei Jahren laufenden Sanierungsprogramm sei groß: 23 Privateigentümer hätten mit einer Fördersumme von 275.000 Euro Verträge abgeschlossen.

Dieses Jahr werde die Gemeinde kommunale Vorhaben wie die Rathaussanierung angehen. Auch in der Kleinkindbetreuung habe sich im Ort viel getan: Seit August toben in der Kinderkrippe "Rappelkiste" in der ehemaligen Grundschule im Ortsteil Lobenfeld fröhlich Kinder. Die Feuerwehr bekam einen neuen Mannschaftstransportwagen und mit den Arbeiten zur Sanierung der Wasserversorgung hat die Gemeinde bereits begonnen.

Auch in der Wasserversorgung geht es voran: Vom Golfclubhaus bis zum Brunnen Biddersbacher Hof sei eine Hauptversorgungsleitung mit einer Länge von circa 150 Metern verlegt worden, sagte Rutsch.

Einen Blick nach vorne gab es natürlich auch: Bereits im März wird mit der Erschließung des neuen Gewerbegebiets "Spitzäcker 3" begonnen. Auch in der Wasserversorgungssanierung geht es mit der Installation von technischen Einrichtungen zur Wassergewinnung weiter. Für das Hochwasserrückhaltebecken Herlingsgraben sei eine Planüberarbeitung vorgesehen, so Rutsch.

Und auch das Thema Breitbandversorgung wird die Gemeinde dieses Jahr mit dem Modellprojekt "fibernet.rnk" des Rhein-Neckar-Kreises beschäftigen. Des Weiteren: Lobbach arbeitet mit neun Nachbargemeinden beim Thema Stromkonzession zusammen.

Musikalisch umrahmte der Evangelische Posaunenchor den Neujahrsempfang. Einige Gedanken zum Neuen Jahr gab Pfarrerin Sabine Bayreuther den Gästen mit auf den Weg.