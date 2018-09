Lobbach. (agdo) Alles drehte sich um die Jüngsten in der Gemeinde - zumindest bei dem Punkt "Kindergartenangelegenheiten" in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung. Mit den Kindergartenkuratorien und der Kleinkindbetreuung Rappelkiste habe man verschiedene Angelegenheiten besprochen, sagte Bürgermeister Heiner Rutsch. Die Einzelheiten erläuterte Hauptamtsleiter Bernhard Münch.

So wurde über die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2016/2017 gesprochen: Sie sollen angepasst und um acht Prozent erhöht werden. Als Grundlage habe man Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände genommen, sagte Münch. In Lobbach wolle man jedoch nicht ganz so hoch gehen, wie empfohlen.

Die Erhöhungen betreffen den katholischen Kindergarten sowie die Kleinkindbetreuung im Ortsteil Lobenfeld und den evangelischen Kindergarten in Waldwimmersbach. Abgerechnet werden die Elternbeiträge pro Monat. Demnach werden Eltern, die ein Kind, das älter als drei Jahre ist, in der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten haben, ab dem kommenden Kindergartenjahr 140 Euro für ihren Sprössling zahlen. Bei Kindern unter drei Jahren ist der Beitrag höher und beläuft sich auf 215 Euro. Auch die Ganztagesbetreuung wurde nicht ausgenommen: Für diese müssen Eltern fortan für ein über dreijähriges Kind 290 Euro berappen, allerdings kommen da noch die Kosten für das Mittagessen dazu. Wer sein Kind den ganzen Tag betreuen lassen möchte oder muss, wird bei den unter Dreijährigen mit 300 Euro in die Tasche greifen müssen. Auch hier ist das Mittagessen noch nicht dabei. In der Regelgruppe der über Dreijährigen soll ein Kind nun 112 Euro kosten. Einhellig stimmten die Räte den höheren Elternbeiträgen zu.

Zudem hatte man über den Zuschuss der Gemeinde für die Dachsanierung des Lobenfelder Kindergartens St. Franziskus diskutiert. Denn das bestehende Dach, das aus Faserzementplatten besteht, sei kaputt und soll ausgetauscht werden, sagte Rathauschef Rutsch. Dazu soll die Randkonstruktion verändert werden. Die innenliegende Dachrinnenkonstruktion soll entfernt und gegen zugängliche freie Rinnen ausgetauscht werden.

Das neue Dach soll aus Sandwich-Stahlblech-Trapezelementen bestehen und somit ein Warmdach werden. Eine Ausschreibung habe man bereits gestartet, sagte Heiner Rutsch. Bisher sei allerdings nur das Angebot von der Firma Künzer aus Mönchzell eingegangen. Die Bauarbeiten finden voraussichtlich in den ersten drei Augustwochen statt. Die Kosten belaufen sich auf rund 58 000 Euro, die politische Gemeinde übernimmt 70 Prozent davon. Auch hier segneten die Gemeindevertreter einhellig den Zuschuss ab, des Weiteren gab es auch für das Angebot der Firma Künzer einstimmig grünes Licht.