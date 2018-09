Eppelheim. (nb) Mit einem Schrecken davongekommen sind am Samstagmittag die Fahrgäste der Bahnlinie 22. Gegen 12 Uhr kam es zu einer Kollision der Straßenbahn mit einem Kleintransporter.

Laut Polizei hielt ein 22-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters verkehrsbedingt an einer Ampel in der Hauptstraße. Der Straßenbahnfahrer habe den Abstand falsch eingeschätzt und blieb beim Vorbeifahren am Sprinter hängen. Dabei gingen an der Bahn mehrere Seitenscheiben zu Bruch und es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro, der Schaden am Sprinter beläuft sich auf etwa 600 Euro. Der Bahnfahrer wurde verwarnt, verletzt wurde niemand.

Erst am Freitag war eine Straßenbahn der Linie 22 in der Eppelheimer Straße in Heidelberg mit einem Auto zusammengestoßen. Hierbei wurden die beiden Insassen des Autos schwer verletzt.