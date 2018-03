Von Nikolas Beck

Leimen. Ein einzelnes Vorderrad liegt mitten auf der Fahrbahn, daneben ein Außenspiegel, dazu unzählige kleinere und größere Karosserieteile: Der Abschnitt der L 600 bei Lingental gleicht gestern Mittag einem Trümmerfeld. Am Hang steht ein demolierter Kleinwagen, auf der anderen Seite ein Transporter mit Anhänger im Graben. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden ist immens - aber die Beteiligten sind noch mal mit einem blauen Auge davongekommen.

Es war kurz vor 11 Uhr, als eine 27-Jährige aus Richtung Gaiberg kommend auf der Landstraße unterwegs war. In einer leichten Linkskurve kurz hinter dem Ortsschild Lingental sei sie aus bislang unbekannter Ursache nach links - also in Richtung Kurveninneres - von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fiat Ducato eines 59-Jährigen. Während der Transporter mitsamt des Anhängers von der Straße rutschte, riss es am Suzuki der 27-Jährigen durch die Wucht des Aufpralls das linke Vorderrad heraus und der Wagen wurde um 180 Grad gedreht in einen Zaun am Fahrbahnrand geschleudert.

Die Fahrerin des Suzukis, die laut Polizeisprecher Markus Winter aus dem Rhein-Neckar-Kreis stammt, und der Fiat-Fahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Zwar musste die junge Frau mit einem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht werden, ihre Schürfwunden und Prellungen konnten laut Sprecher Winter aber ambulant behandelt werden. Der 59-Jährige habe lediglich über leichte Schmerzen in der Schulter geklagt und keinen Rettungswagen in Anspruch nehmen müssen.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, weshalb die Verkehrspolizei Heidelberg unter 0621/174-4140 Zeugen sucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehe man davon aus, dass die 27-Jährige die Kollision verursacht habe, so Winter. Anzeichen für Alkohol oder Drogen am Steuer gebe es keine.

Der Sachschaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt. Aufgrund der aufwendigen Aufräum- und Bergungsarbeiten - beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden - war die Straße zwischen Leimen und Lingental bis 12.15 Uhr gesperrt.