Von Doris Weber

Dossenheim. "Letzter Fahrtag im Steinbruch Leferenz" lautete die Meldung. "Letzter Fahrtag in diesem Jahr", verdeutlichte Matthias Schilling. Und doch breitete sich gleichzeitig das Gerücht aus, dass er den beliebten Fahrbetrieb seiner Feldbahn im Museumsbereich des Steinbruchs Leferenz nicht nur für dieses Jahr, sondern überhaupt einstellen wolle. So scheint es nun aber doch nicht zu sein. "Uns macht es hier oben weiterhin Spaß", sagte Claudia Schilling, die ebenso wie ihr Mann davon ausgeht, dass man sich auch im nächsten Jahr über Feldbahnen und Loren sowie deren Einsatz im Bergbau wird informieren können.

Seit gut drei Jahren ist das ehemalige Steinbruchgelände für Wanderer und Besucher öffentlich zugänglich. Im Jahr der Eröffnung wurde der Steinbruch Leferenz als "Zeuge einer Vulkankatastrophe" als "Geotop des Jahres" ausgezeichnet. Die Verantwortlichen des "Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald" lobten die Darstellung des geologisch interessanten Einblicks in die Erdgeschichte sowie die Aufarbeitung der gewerbsmäßigen Nutzung des Geländes als Steinbruch. Erst der Steinbruchbetrieb hatte dieses erdgeschichtliche Fenster geöffnet.

So kann das Gelände seit Mai 2009 durchwandert werden. Im Sommer ist der sogenannte Museumsbereich einmal im Monat für Besucher geöffnet. Dort hat der Bildhauer Knut Hüneke seit mehr als 20 Jahren sein Atelier. Und dort betreibt die Familie Schilling seit 14 Jahren ihre Feldbahn. In Vorbereitung der Öffnung des Geländes engagiert sich dort auch der Heimatverein ehrenamtlich. Dieser hat eine "Außenstelle des Heimatmuseums" eingerichtet, in der die Technik des Gesteinsabbaus dokumentiert wird. Der vor zehn Jahren gegründete Verein zu Pflege und Erhalt landwirtschaftlicher Maschinen wollte hier ursprünglich eine Ausstellungsfläche schaffen, hat aber zwischenzeitlich von diesem Vorhaben Abstand genommen. Gelegentlich finden dort Einzelveranstaltungen statt.

Die Akteure stehen also fest. Was aber wohl bislang fehlt, das ist ein räumliches und ein zeitliches Nutzungskonzept. Mehr als drei Jahre lang konnte man jetzt Erfahrungen "im Betrieb" sammeln. Es zeigte sich, dass der bestehende Plan einer Überarbeitung bedarf. Bereiche und Inhalte sind klarer zu definieren und gegeneinander abzugrenzen.

Auch im Zusammenhang mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ist die Nutzung zu überarbeiten. Der Stein im Steinbruch "lebt". Das mag seltsam klingen, ist aber so. Die Witterung mit Regen, Eis, Wind und Schnee wirkt auf die durch Sprengung entstandenen Wände ein. Material wird locker. Im Steinbruch ist also immer besondere Vorsicht geboten. Dessen sollte sich jeder Besucher stets bewusst sein. Doch leider werden die Hinweistafeln immer wieder missachtet.

So stehen die Nutzer und steht vor allem die Gemeinde vor einer neuen Herausforderung. Der Museumsbereich soll als Ort der Steinbruchgeschichte identifizierbar sein, die Kunst will mit Respekt behandelt werden und die Feldbahn braucht ihren klar definierten Bereich, in dem sie sich entfalten kann. Alles ist zeitlich zu koordinieren, die Kräfte sind zu bündeln, die Sicherheit ist zu gewährleisten. Da alle um die Einzigartigkeit des Geländes wissen, ist zu erwarten, dass am weiter zu entwickelnden Konzept konstruktiv mitgearbeitet wird.