Leimen-Gauangelloch. (sg) Die Sektflaschen waren schon entkorkt. Denn auf dem neuen Vereinsgelände des Boule-clubs "Les Boulevardiers" waren alle in Feststimmung. Jeder Gast wurde mit einem Gläschen Sekt willkommen geheißen. Der Verein hatte sich durch viel Eigenarbeit am Alten Sportplatz in Nachbarschaft zur Schützengilde Heimattreu ein neues sportliches Zuhause geschaffen. Ganz freiwillig geschah dies aber nicht. Denn der Bouleclub, der im Februar des Jahres 2002 von acht begeisterten Boulefreunden gegründet wurde und acht Jahre am Kraichgaustadion sein Zuhause hatte, musste sein angestammtes Domizil schweren Herzens hergeben.

Grund war der Neubau der Sport- und Kulturhalle. Das Boulegelände zwischen Stadion und Grundschule war von der Stadt als Bauherr als idealer Standort ausgesucht worden. Dafür war die Stadt dem Bouleclub bei der Suche nach einem neuen Gelände behilflich, insbesondere der in den Ruhestand verabschiedete langjährige Erste Bürgermeister Bruno Sauerzapf hatte sich in seiner Amtszeit dafür eingesetzt. Am Alten Sportplatz fühlen sich die Boulefreunde nach ihrem Umzug vor zwei Jahren mittlerweile pudelwohl. "Wir haben den Platz sehr lieb gewonnen", betonte die Clubvorsitzende Erika Wagner-Hirn. 15 Boulespielfelder und acht sogenannte "Terra-Libre-Plätze", die naturbelassen und nicht eingezäunt sind, wurden geschaffen.

Außerdem wurde nach einem Bauwagenprovisorium innerhalb kürzester Zeit ein neues Clubhaus mit schöner Pergola gebaut. Für einen gerade mal 53 Mitglieder zählenden Verein eine großartige Leistung. Dies betonte auch die Clubvorsitzende in ihrer Festansprache. Auch sportlich sei der Club auf der Erfolgsspur und in die Landesliga aufgestiegen. Jetzt träumen die Mitglieder als nächsten Schritt vom Aufstieg in die Oberliga.

Sportwart Peter Karch nutzte die Gelegenheit und stellte die aktuelle Vorstandschaft vor. Ihr gehören neben Erika Wagner-Hirn und Peter Karch auch Dr. Anne Kuhn, Hermann Pfeiffer, Stefanos Giannopoulou und Thomas Scheidel an.

Im Anschluss an den offiziellen Teil waren Oberbürgermeister Wolfgang Ernst mit Gattin Iris und der frühere Erster Bürgermeister Bruno Sauerzapf sowie alle Gäste und Besucher zu einem Schnupperboulespiel eingeladen.

Die Boulefreunde "Les Boulevardiers" freuen sich übrigens jederzeit über neue Spielbegeisterte. Die Trainingszeiten sind dienstags und donnerstags ab 19 Uhr und sonntags ab 15 Uhr.