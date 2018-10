Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Alltag mit der Baustelle in der Hauptstraße bedeutet für das Bauamt und Bauamtsleiter Bernd Kippenhan vor allem auch, mit Bürgerbeschwerden und Anregungen umzugehen und diese wenn möglich auch zu berücksichtigen. In öffentlicher Gemeinderatssitzung gab er einen kurzen Überblick über die Situation zur Hauptstraßensanierung.

Viele Ideen werden an das Bauamt herangetragen. Vor allem von Bürgern, die diesen Abschnitt passieren, weniger melden sich die Betroffenen selbst, die Anwohner der Baustelle, zu Wort. Die Anregungen beziehen sich insbesondere auf Verkehrsmaßnahmen, die Bammentaler Bürgern sinnvoll erscheinen. Bauamtsleiter Bernd Kippenhan verdeutlichte aber, dass dabei oft nur die eigene Position, der eigene Vorteil gesehen werde. Übersehen werde, dass der Vorschlag nur auf Kosten anderer umgesetzt werden könne.

Den Vorschlag, die Verlängerung des Heldenwegs in Richtung Vogelheim mit Anschluss an die K 4160 mit Einbahnregelung von der K 4160 für den allgemeinen Verkehr zu öffnen, könne er nicht unterstützen. Der Weg werde von vielen Schülern und Radfahrern zu Schulbeginn und Schulende genutzt. Eine Öffnung würde Gefahrensituationen für die schwächeren Verkehrsteilnehmer auf dem engen und im Bereich der Unterführung unübersichtlichen Weg bringen.

Der Bauamtsleiter hatte Bilder von der Baustelle mitgebracht, auf denen der Fortschritt des Wasserleitungseinbaus erkennbar war. Im nächsten Schritt werde die Wasserleitung in der Reilsheimer Straße vor dem Inselpark ausgetauscht. Vor Ort muss man auch auf die Tatsache reagieren, dass die Leitungen für die Gasanschlüsse über den Wasserleitungen verlaufen und darauf bei den Arbeiten und der Wiederverfüllung Rücksicht nehmen.

Parallel zum Wasserleitungsbau erfolgte auch die Kanalsanierung in der Hauptstraße, insbesondere im Abschnitt zwischen den beiden Ringstraßeeinmündungen. Dazu wurde der Kanal ausgefräst und ein Inliner eingezogen. Zuletzt wurden die Hausanschlüsse im Hauptkanal frei gefräst, was einigen Lärm verursachte.

Nicht verhindert werden konnte die zeitgleiche Überprüfung der Friedensbrücke, die das Land Baden-Württemberg durchführte und die eine einseitige Sperrung der L 600 in diesem Bereich mit sich brachte. Das Rathaus Bammental hatte um Verschiebung der Maßnahme wegen den Baustellen im Ort gebeten, was allerdings nicht berücksichtigt wurde. So kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstaus in diesem Bereich. Um in den Innerortsbereich zu gelangen, mussten größere Umfahrungen in Kauf genommen werden.

Inzwischen hat bereits der Bau des Kreisverkehrs auf der Kreisstraße 4160 begonnen. Nachdem Büsche und Bäume im Einzugsbereich des späteren Kreisels entfernt waren, wurde die Böschung beim Kurpfalz-Internat abgetragen, um die Straße zu verbreitern. Abschließend konnte Bernd Kippenhan feststellen, dass man sich beim Bauzeitenplan noch "im grünen Bereich" befinde.