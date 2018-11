Von Thomas Frenzel

Leimen. Dunkle Wolken über der Großen Kreisstadt? Sie waren weggeblasen, am frühen Mittwochabend. Stattdessen strahlten zwei um die Wette. Im Freien die Sonne, in der Festhalle des Zementwerks der neue Oberbürgermeister. Zumindest für letzteres gab es eine Erklärung: Hans Reinwald, der bisherige Bürgermeister von Graben-Neudorf, der als CDU-Kandidat am 13. März die OB-Entscheidung mit fulminanten 65,25 Prozent schon im ersten Wahlgang für sich entschieden hatte, wurde feierlich auf sein neues Amt an der Spitze der Stadt vereidigt. Und folgt man den vielen guten Wünschen, die diesen feierlichen Start begleiteten, dann haben sich die dunklen Wolken der Vergangenheit wohl endgültig verabschiedet. Es herrschte erkennbar Aufbruchstimmung.

Gekommen zu diesem Ereignis waren viele. Politiker aus Bund, Land und Nachbarkommunen. Natürlich auch die allermeisten Stadträte, darüber wurde gewissenhaft Protokoll geführt. Schließlich handelte es sich - ungeachtet des anschließenden lockeren Umtrunks - um eine ganz förmliche Gemeinderatssitzung, wie dies Bürgermeisterin Claudia Felden in ihrem Willkommensgruß kundtat. Die Bürgerschaft zeigte ebenfalls Präsenz und sei es nur aus Neugierde ob der Festhalle: Es ist viele viele Jahre her, dass sie das letzte Mal für offizielle Anlässe der Großen Kreisstadt genutzt wurde.

Es war Hans Appel, der Hans Reinwald als Oberbürgermeister in die Pflicht nahm. Der CDU-Fraktionschef, gemeinsam mit dem seit 1980 amtierenden Jürgen Kohr (SPD) dienstältester Stadtrat in Leimen, begann mit einem Rückblick auf den Wahlkampf. Nicht an den Mitbewerbern Christa Foß und Sahin Karaaslan habe es gelegen, unterstrich Appel, dass Emotionen sich hochschaukelten. Diese gelte es endgültig hinter sich zu lassen. Zu drängend seien die anstehenden Aufgaben - die Stadtkernsanierung, der Ausbau von Schulen und Kindergärten, der Breitbandausbau, ein modernes Stadtmarketing. Hier müsse eine nüchterne Bilanz gezogen und eine realistische Politik weiter verfolgt werden - und zwar gemeinsam in einem menschlichen Miteinander.

Dann - die Uhrzeiger zeigten auf 18.23 Uhr - war es soweit. Hans Appel bat den seit Samstag amtierenden Oberbürgermeister auf die Bühne: Er verpflichtete ihn auf sein Amt, auf das Wohl der Stadt und ihrer Bürger. Und er legte Hans Reinwald die Amtskette um, ein gewichtiges Stück Edelmetall: Die Kette ist aus Sterlingsilber, vergoldet und wiegt, so Insider, zwei bis zweieinhalb Kilo.

Von diesem Gewicht ließ sich der neue OB - bei allem Stolz - erkennbar nicht beeindrucken. Großen Respekt vor dem Amt zeigte er allemal. Und für die vielfältigen Angebote zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit in der Zukunft, die in den Grußworten ausgesprochen wurden (vgl. weiteren Artikel) bedankte er sich artig. Er zeigte aber auch die Leitlinien auf, die sein künftiges OB-Tun bestimmen sollen. Die Belebung der Ortskerne war ein Stichwort, in Leimen-Mitte auch in Hinblick auf die Zukunft des Kurpfalz-Centrums. Die Entwicklung der Schullandschaft als einem weiteren wichtigen Standortfaktor war ihm genauso wichtig wie das Integrieren der Jugend auch in die Kommunalpolitik. Das Wichtigste aber war ihm positive Grundeinstellung: Lust auf Leimen. Für die will er wieder sorgen - selbst wenn er hier und dort auch einmal Nein sagen müsse. Der sichere Weg zum Misserfolg sei es, es allen Recht machen zu wollen, zitierte Reinwald den griechischen Philosophen Platon.

Lacher hatte bei allem Ernst der neue Rathauschef selbstredend auch auf seiner Seite. Er korrigierte seinen Versprecher beim CDU-Empfang, bei dem er sich Anfang des Jahres als OB-Kandidat auch mit einem Hinweis auf Walt Disneys Entenhausen vorgestellt hatte: Selbstredend seien von einem Oberbürgermeister in Sachen Finanzen die Qualitäten eines Dagobert Duck gefordert und nicht jene seines Neffen Donald, sagte Reinwald. Denn der stehe ja bekanntermaßen für das Gegenteil …

Applaus, das sei nicht verschwiegen, gab es in der nicht ganz vollbesetzten Festhalle für alle Redner. Ganz herzlich aber brandete er für die anderen Bühnenakteure auf - für die jungen Talente der Musikschule. Mal als Kinderchor und als Streichorchester, mal als Flötenensemble, mal als Querflötentrio hatten sie sich tapfer in die Herzen des Publikums musiziert.

Was bleibt zu erwähnen? Eigens aus Mafra in Portugal waren der Landrat und der Bürgermeister eingeflogen, um Hans Reinwald ihre Grüße zu entbieten auch mit dem Ziel, die seit nahezu 30 Jahren währende Städtefreundschaft neu zu beleben. Aus Graben-Neudorf schauten die Spargelkönigin Miriam und ihre Prinzessin Maike vorbei mit dem Ziel, Hans Reinwald etwas Unterstützung aus der bisherigen Heimat zu leisten. Derweil hatten der neue OB und seine Frau Kerstin Reinacher-Reinwald Hände über Hände zu schütteln. Dass dabei auch vorzugsweise mit dem Handy Erinnerungsfotos geschossen wurden, verstand sich von selbst.

Zusammengefasst: Es war eine rundum gelungene Amtseinführung.