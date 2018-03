Von Thomas Frenzel

Leimen. Ein Wasserrohrbruch, der am 30. April die Fahrbahn überflutete, gab den letzten Ausschlag: Die zur Sanierung vorgesehene Panoramastraße muss warten; als nächstes wird die Hirtenwiesenstraße saniert. Sie ist in ihrem Untergrund derart desolat, dass sich ein weiteres Warten verbietet. So sahen es Stadtverwaltung und Gemeinderat und deshalb wurde bei der jüngsten Ratssitzung für einen ersten Bauabschnitt dieses Millionenprojekts grünes Licht gegeben - einstimmig.

Wie alle Tiefbauprojekte, bei denen das Geld im wahrsten Sinne in der Erde vergraben wird, wird die Erneuerung der Hirtenwiesenstraße teuer. Hinzu kommt, so Rudi Kuhn als Leiter der zuständigen städtischen Eigenbetriebe, dass es sich bei der Hirtenwiesenstraße um eine extrem komplizierte Baustelle handelt. Nicht nur, dass die Versorgungs- und Entsorgungsleitungen aus den 1960er-Jahren stammen und schon häufig zu Bruch gingen. Unter der Straße liegen mitunter gleich zwei zum Teil unterdimensionierte Kanalröhren, die es zu einem neuen Entsorgungsstrang zu vereinigen gilt, und dazu kommen auch noch Regenrückhaltevorrichtungen.

Alles in allem - inklusive Straßenoberfläche - müssen für den ersten Bauabschnitt rund 1,7 Millionen Euro aufgewendet werden. Dieser erste Bauabschnitt macht knapp die Hälfte der zwischen Wilhelm-Haug- und Rohrbacher Straße erneuerungsbedürftigen Hirtenwiesenstraße aus. Kalkuliert ist für diesen ersten Abschnitt eine Bauzeit von zwölf Monaten, so es winterbedingt zu keinen Verzögerungen kommt.

Niemand im Räterund wollte sich der dringenden Notwendigkeit der entsprechenden Ausschreibungen verschließen. Nur in einer Sache gibt es noch offensichtlichen Beratungsbedarf: bei der Gestaltung des Straßenraums. Über dessen Details - auch dies war Konsens unter den Bürgervertretern - soll sich noch einmal der gemeinderätliche Ausschuss für Umwelt und Verkehr schlüssig werden.