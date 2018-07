Leimen. (sg) Eine Fülle regionaler Genüsse und Leckereien konnten gestern beim Naturparkmarkt kennengelernt, probiert und eingekauft werden. Zum dritten Mal waren die Erzeuger aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald auf dem Georgiplatz zu Gast. Die breite Angebotspalette reichte von A wie Apfelsaft bis Z wie Ziegenkäse. Zusätzlich gab es handwerkliche Produkte. Außerdem waren die Stadt sowie der Naturpark mit Infoständen vertreten.

Für die Besucher gab es Mitmach-Stationen und sie konnten ihr Wissen bei einem Bienenquiz testen. Als weitere Bereicherung luden die Leimener Geschäfte zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein.

Oberbürgermeister Wolfgang Ernst eröffnete den Naturparkmarkt und lobte die Vielfalt der Angebote. "Uns freut die Belebung der Innenstadt durch diese hochwertige Veranstaltung. Das ist ein super Konzept und der Georgiplatz bietet dafür ein tolles Ambiente", erklärte Bürgermeisterin Claudia Felden.

Als stellvertretender Vorsitzender des Naturparks lag Eberbachs Bürgermeister Peter Reichert die Vermarktung regionaler Produkte sehr am Herzen. Er pries die breite Produktpalette der im Naturpark beheimateten Erzeuger. Die übers Jahr verteilt in verschiedenen Gemeinden veranstalteten Naturparkmärkte seien eine gute Gelegenheit, um mit den Erzeugern direkt ins Gespräch zu kommen und mehr über die Herstellung ihrer Waren zu erfahren.

"Mit den Naturparkmärkten wollen wir unsere Region und die dort beheimateten Erzeuger fördern", konkretisierte Geschäftsführerin Cordula Samuleit. Nahezu 20 Erzeuger präsentierten an ihren Ständen in der Region gewachsene sowie vor Ort veredelte Produkte. Brot, Honig, Käse und Obst, aber auch Pilze, Wein und kosmetischen Produkte wurden angeboten. Alle angebotenen Erzeugnisse trugen den Stempel "Made in Naturpark Neckartal-Odenwald".

"Hier findet man einen guten Mix", machte Gerhard Rückemann aus Leimen deutlich. Wie viele andere Besucher hatte er schon so manches probiert und eingekauft. Er zeigte sich begeistert von Geschmack und Qualität der Produkte: "Bei den Lebensmitteln schmeckt man, dass sie mit viel Liebe hergestellt werden."

Besonders beeindruckte Verena Simon mit ihren getrockneten Frucht- und Gemüsestreifen, die als kleine Energie- und Vitaminsnacks geknabbert werden können. Durch schonende Trocknung bei niedrigen Temperaturen bleiben die Vitamine und Inhaltsstoffe fast vollständig erhalten.

Der frühere Heidelberger Generalmusikdirektor Thomas Kalb war mit seinen Honigerzeugnissen aus Neckargemünd nach Leimen gekommen. Vor 30 Jahren kam er über seinen Schwiegervater zur Imkerei und ist dabeigeblieben. "Das ist für mich neben der Musik ein super Ausgleich", erklärt er. Die Besucher waren begeistert von seinen Honigkreationen. "Oh, wie lecker", brachte es eine Kundin bei der Verkostung auf den Punkt. Kalb setzt seine Bienenvölker ganz gezielt ein und kann dadurch Himbeerblüten-, Edelkastanien- oder Götterbaumhonig anbieten. Eine tolle Aussicht haben seine Bienenvölker, wenn sie für den "Heidelberger Schloss Scheibenhonig" oder den "Philosophenweg-Honig" auf Nektarsuche gehen dürfen.

Ausgerichtet wurde der dritte Naturparkmarkt vom Leimener Stadtmarketing in Kooperation mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald sowie Manuela König von der Firma Quercus als Organisatorin vor Ort. Zum Gelingen beigetragen haben auch die Mitglieder der Lokalen Agenda und der Awo Leimen.

Wie zu erfahren war, wird aufgrund des Rotationssystems der Naturparkmärkte Leimen im nächsten Jahr nicht mehr dabei sein. Dafür laufen die Planungen für das Jahr 2016. Dann soll es anlässlich der dortigen 1000-Jahr-Feier einen Naturparkmarkt in Leimens Stadtteil Gauangelloch geben.