Von Thomas Frenzel

Leimen. Es wäre zu schön gewesen: Angeregt durch den millionenschweren Verwaltungsneubau, der bis Ende 2015 auf dem Areal der abgerissenen alten Zigarrenfabrik in der Rathausstraße entstehen wird, sollte im Stadtkern ein Nahwärmenetz entstehen. Versorgen sollte es mit vorzüglicher CO2-Bilanz den Neubau, das historische Rathaus, die Turmschule, die stadteigene Zugck-Halle und möglichst viele private Anwesen. Dieser Traum ist ausgeträumt, zerplatzt wie eine Seifenblase: Statt eines Nahwärmenetzes im Stadtkern gibt es nun zwei kostengünstige Gasthermen - eine im neuen Verwaltungsgebäude und eine in der Turmschule, deren alte Heizung an einem der wenigen frostigen Tage des zurückliegenden Winters ihren Geist aufgegeben hatte. So beschloss es der Gemeinderat am Dienstagabend mit klarer Mehrheit bei sechs Gegenstimmen von GALL, CDU und Linke und bei fünf Enthaltungen von SPD und GALL.

Vorausgegangen war dieser Entscheidung ein hartes Ringen: Ralf Frühwirt (GALL) hatte schon vor dem Einstieg in die Tagesordnung eine Vertagung dieses Themas beantragt, um so doch noch ein Nahwärmenetz im Stadtkern auf den Weg zu bringen. Sein Kernargument: Bei allen Kostenberechnungen, an denen das Nahwärmenetz mangels Masse in der städtischen Kasse letztendlich scheiterte, seien entweder "aus Unwille oder aus Unfähigkeit" sämtliche möglichen Fördermöglichkeiten nicht geprüft worden. Weder mögliche 0,1-Prozent-Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) noch 15- bis 25-prozentige Investitionszuschüsse aus Ökoprogrammen des Landes. Stattdessen sei das mit dem Projekt betraute Leimener Ingenieurbüro GEF bei einer kreditbasierten Finanzierung von einem Vierprozentzins ausgegangen.

Das war ein Argument, das saß. Wenngleich nach einer Sitzungsunterbrechung in einer 14-zu-11-Kampfabstimmung der Frühwirt-Antrag auf Vertagung abgelehnt wurde. Peter Sandner (SPD) sah sich außerstande für eine Entscheidung. Ähnlich erging es Hans Appel (CDU), der für eine schnelle und intensive Prüfung der Zuschussmöglichkeiten plädierte. Sein Fraktionskollege Werner Lindner erfuhr auf Nachfrage, dass genanntes Ingenieurbüro geschätzte 8000 Euro für seine Arbeit erhält. Und Josef Zeitler (CDU) wiederholte seine bereits im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss geäußerte Kritik, dass ihm die vorliegenden Kostenauflistungen zu dürftig seien.

Die mehrheitlich getragene Gegenposition, die nicht allein von Oberbürgermeister Wolfgang Ernst und Bürgermeisterin Claudia Felden vehement vorgetragen wurde, war eindeutig: Statt der im September 2013 veranschlagten 700.000 Euro komme das Nahwärmenetz auf deutlich über eine Million Euro, je nach Ausstattung gar bis auf 2,3 Millionen. Geld, das die Stadt nicht hat. Gerade mal gut 300.000 Euro seien im laufenden Haushaltsplan eingestellt, sagte Felden, die eine weitere Kreditaufnahme angesichts der strengen Finanzaufsicht durch das Regierungspräsidium Karlsruhe allenfalls als Wunschvorstellung darstellte. Die mit rund 550.000 Euro veranschlagte Zwei-Gasheizungen-Lösung sei da weitaus realistischer, zumal beim Verwaltungsneubau noch der straffe Zeitplan hinzukomme: Nächste Woche beginnen die Aushubarbeiten für den Bau des Kellergeschosses, für den wiederum bezüglich etwaiger Anschlüsse eine Entscheidung einer externen oder internen Heizung hermüsse. Und Verzögerungen in der Entscheidungsfindung verzögerten auch den Baubeginn, mahnte der OB.

Wie Rudolf Woesch (FW) lenkte auch Klaus Feuchter (FDP) den Schwerpunkt auf die Stadtfinanzen: In Kürze tage ja wieder die Haushaltsstrukturkommission und da dürfe man gespannt sein, wie die für ein - billiges - Nahwärmenetz nötigen zusätzlichen 700.000 Euro aus dem Haushalt geschwitzt werden sollen. Jenseits dessen sei ein Blockheizkraftwerk, das als Wärmezentrale im Hof der Turmschule installiert werden müsse, für die ausschließlich städtischen Nutzer klar überdimensioniert: Privates Anschlussinteresse lasse sich im Stadtkern kaum ausmachen.

Das Ergebnis all diesen Ringens war klar, ging als "dezentrale Versorgung auf zwei Standorten" daher: Die Turmschule erhält einen neuen Gaskessel bei alter vorhandener Technik und das neue Verwaltungsgebäude eine eigenständige Gasheizung. Und, so der Beschluss, "die Basisvariante des geplanten Nahwärmenetzes ist weiterzuverfolgen ..."