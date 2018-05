Von Agnieszka Dorn

Leimen-St. Ilgen. Da staunte Schwester Sheela nicht schlecht: Beim Neujahrsempfang der katholischen Kirchengemeinde Leimen und der evangelischen Kirchengmeinde St. Ilgen überreichte Oberbürgermeister Wolfgang Ernst der Ordensschwester in Würdigung ihrer großen Verdienste und in Dank und Anerkennung für den langjährigen Dienst für die Menschen in Leimen die Stadtmedaille der Großen Kreisstadt in Gold. Die Medaille und die Urkunde könne sie ruhig in das Flugzeug mitnehmen, sagte OB Ernst augenzwinkernd im Maximilian-Kolbe-Haus. Viel Platz nimmt die Anerkennung schließlich nicht.

Nach 42 Jahren in Deutschland geht die Schwester des Karmeliterordens wieder in ihre Heimat Indien und zu ihrer Familie zurück. Und sie geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Meine Arbeit geht hier nun zu Ende", sagte Schwester Sheela sichtlich gerührt an ihrem letzten Tag. Zusammen habe man in den vielen Jahren vieles geschaffen und den Patienten geholfen.

Schwester Sheela hat für die Kirchliche Sozialstation kranke Menschen betreut und ihnen außerdem Liebe und Zuwendung in grauen Tagen gegeben. Sie dankte allen, die sie über die letzten Jahrzehnte begleitet und unterstützt haben und wünschte allen Gesundheit und Gottes Segen. Sie werde die Zeit hier in dankbarer Erinnerung im Herzen behalten, sagte sie. Hätten die Menschen im Maximilian-Kolbe-Haus nicht ohnehin schon gestanden, sie hätten sich zum nicht enden wollenden Applaus mit Sicherheit erhoben.

Pfarrer Arul Lourdu überreichte der Ordensschwester ein praktisches Geschenk: ein Mobiltelefon. So könne sie immer wenn ihr danach sei in Leimen anrufen und - was viel wichtiger sei - die Kirchengemeinden und die Sozialstation können Schwester Sheela jederzeit um Rat fragen. Pfarrer Arul Lourdu hatte ihr in der vergangenen Woche erklärt, wie ein Handy funktioniert. Jetzt kann also nichts mehr schiefgehen. Pfarrer Lourdu berichtete den Besuchern zudem vom Werdegang von Schwester Sheela.

Auch Pfarrer Jörg Geißler dankte der Ordensschwester im Namen der evangelischen Kirchengemeinde Pastoralreferent Gernot Hödl sprach ebenfalls einige Worte. Bereits gestern, also einen Tag nach dem Neujahrsempfang, ging Schwester Sheelas Flieger in die Heimat. Den neuen Lebensabschnitt beginnt sie im Mutterhaus ihres Ordens in Kerala. Und auf diese neue Aufgabe in Indien freue sie sich sehr, sagte sie.

Bei Sekt und Häppchen klang der Neujahrsempfang aus. Zuvor hatte es einen ökumenischen Gottesdienst gegeben. Nachfolgerin von Schwester Sheela ist Schwester Ann-Jose.