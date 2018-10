Leimen. (cm) Nach der Ablehnung des Antrags zur Umwandlung der Geschwister-Scholl-Schule im Stadtteil St. Ilgen von einer Werkreal- in eine Gemeinschaftsschule durch den Gemeinderat hat die CDU-Fraktion nun einen offenen Brief an Landeskultusminister Andreas Stoch geschrieben. Darin betont der Fraktionsvorsitzende Hans Appel, dass es den Christdemokraten nicht um das pädagogische Konzept mit Vor- und Nachteilen der Gemeinschaftsschule geht, sondern vielmehr um die finanzielle Herausforderung für die Kommune. Aus diesem Grund hätten CDU, FDP und FWV vorerst den Antrag der GALL- und der SPD-Fraktion abgelehnt, die Geschwister-Scholl-Schule ab 1. Oktober 2014 als Gemeinschaftsschule zu führen.

Die Kosten für den Umbau, die Sanierung und die Erweiterung für eine Mensa würden sich auf sechs Millionen Euro belaufen, die wohl über Kredite finanziert werden müssten. Dies laufe der geforderten Sanierung des Haushalts entgegen. Die Stadt laufe Gefahr, endgültig ihre wirtschaftliche Handlungsfähigkeit zu verlieren, schreibt Appel.

Die CDU wolle daher wissen, mit welchen zusätzlichen laufenden Kosten die Stadt Leimen als Schulträger durch die Einführung und den Betrieb einer Gemeinschaftsschule zu rechnen hat und mit welchen Fördermitteln sie rechnen kann. Bisher würden die Schulbauförderrichtlinien keine Förderung bei eventuell notwendigen Umbauarbeiten vorsehen.

Außerdem fragen die Christdemokraten den Kultusminister, wie der aktuelle Stand bei der regionalen Planung der Schulentwicklung für die Stadt Leimen sowie für die Nachbargemeinden Sandhausen und Nußloch ist.