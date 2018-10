Von Thomas Frenzel

Leimen. Vereine sind wichtig. Was sie ehrenamtlich für das gedeihliche Zusammenleben in einer Stadt leisten, könnte von der Kommune nie und nimmer selbst finanziert werden. Dessen ungeachtet zählt die Unterstützung der Vereine zu den sogenannten "freiwilligen Aufgaben". Will heißen: Wenn in Folge zunehmender und per Gesetz geregelter Aufgabenverlagerung von oben nach unten "Pflichtaufgaben" wie Schulträgerschaft oder Kinderbetreuung die Kommunalfinanzen ausreizen, wird die Vereinsförderung zum haushaltstechnischen Luxus. Und einen solchen Luxus genehmigte sich der Leimener Gemeinderat: Er verlängerte einstimmig das seit Jahrzehnten bestehende Vereinszuschussprogramm (VZP) für die Zeitspanne von 2015 bis 2017 - freilich mit Einschränkungen in der Zuschusswirklichkeit.

In diesem VZP wird detailliert aufgelistet, welche Vereine und welche Art von Vereinen in welchen Genuss von städtischer Förderung gelangen können. So wurde eine Reihe von Vereinen, die wie der MGV Sängerbund St. Ilgen oder das Partnerschaftskommitee Tinqueux-Leimen zwischenzeitlich das Zeitliche segneten, aus der Liste der Zuschussempfänger gestrichen. Neu hinzu kam hingegen das unlängst frisch gegründete Kulturnetzwerk Leimen, das sich der Koordinierung und Stärkung der kulturtreibenden Vereine verschrieben hat.

Für die VZP-Vereine gibt es diverse Zuschussarten: Grundzuschüsse, mit denen die Vereinsexistenz gewürdigt wird; Jugendzuschüsse, mit denen die Jugendarbeit gefördert wird; Leistungszuschüsse, die sportliche Erfolge bei Landes- oder Europameisterschaften honorieren; Sachleistungen, die sich unter anderem darin ausdrücken, dass bei Stadtteilfesten beispielsweise die Bereitstellung von Kerweständen zum reduzierten Preis abgerechnet wird.

Die Gegenrechnung erfolgt aber ebenfalls: In dem VZP sind auch sämtliche Nutzungsentgelte aufgelistet, die von den Vereinen für die Inanspruchnahme öffentlicher Räume wie Sporthallen oder Plätze zu berappen sind. Diese Nutzungsentgelte wurden nach Worten von Oberbürgermeister Wolfgang Ernst im Schnitt um zehn Prozent "moderat" erhöht - wegen der gestiegenen Energiekosten.

Dietrich Unverfehrt (SPD) nannte das VZP ein "anspruchsvolles Programm", das sich ungeachtet der schwierigen Haushaltslage stemmen ließe. Dieter Sterzenbach (FW) verband sein klares Ja mit einer klaren Aussage: "Ohne die Vereine wären wir ein Geisterstadt." Und Ulrike Eckl (CDU) rieb sich gleichermaßen erkennbar wie erfolglos an der VZP-Aufnahme des neuen, SPD-dominierten Kulturnetzwerks.

Mehr Erfolg war auch Michael Reinig (GALL) nicht beschieden. Er hatte vergebens die stadtweit einheitliche Gebührensubvention von Stadtteilfesten von nur 50 Prozent beantragt - anstelle der im VZP verankerten 80- beziehungsweise 90-Prozent-Förderung von Festen in St. Ilgen und Gauangelloch.

Ein ganz anderes Thema riss Hans Appel (CDU) an: Auf oberbürgermeisterliche Anordnung waren die VZP-Zuschüsse in den Jahren 2011 und 2012 nur zu 80 Prozent an die Vereine ausbezahlt worden und 2013 nur zu 70 Prozent. An diesen 70 Prozent wird sich 2014 auch nichts ändern, kündigte - mit deutlicher Unterstützung durch Klaus Feuchter (FDP) - der OB an. Bei allen freiwilligen Leistungen stehe Leimen unter der strengen Aufsicht des Regierungspräsidiums. Und die Ausschüttungsquote für 2015 stehe allein unter der Prämisse, ob Karlsruhe den noch zu verabschiedenden Haushaltsplan genehmige. Oder nicht.