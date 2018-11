Leimen-St. Ilgen/Sandhausen. (nb) Dicke Wollmützen, Schals und Lederhandschuhe haben Hochkonjunktur: Auch in der Region rund um Heidelberg wird gefroren und gezittert. Fällt das Thermometer die ersten Grade unter den Gefrierpunkt, gibt es gefühlt nur noch ein Thema: die klirrende Kälte. Dann würden viele am liebsten einfach den ganzen Tag im Bett liegen bleiben.

Und was für unsereins gilt, gilt auch für Bakterien. Mit einem entscheidenden Unterschied: "Bakterien jammern nicht", sagt Thomas Maier, Betriebsleiter der Kläranlage des Abwasserzweckverbands "Untere Hardt". Zwar lasse die Aktivität der Bakterien bei den momentanen Temperaturen ebenfalls nach, aber sie stellen die Arbeit eben nicht ein. "Die Reinigungsleistung ist immer noch gegeben", so Maier.

Der AZV mit Sitz in Sandhausen ist für die Reinigung des Abwassers aus Leimen, Sandhausen, Walldorf und Nußloch zuständig. Zusammen mit dem Regenwasser fließt das Abwasser der Mitgliedsgemeinden in die Kläranlage am Landgraben im Leimener Stadtteil St. Ilgen.

Bakterien spielen bei der Abwasserreinigung eine wichtige Rolle. Nach der mechanischen Vorreinigung, bei der durch den Rechen grobe Verschmutzungen entfernt werden, steht die biologische Reinigung an. Bei dieser bauen dann Bakterien und andere Mikroorganismen mit der Hilfe von Sauerstoff organische Inhaltsstoffe des Wassers ab, ehe im dritten Reinigungsschritt, der chemischen Reinigung, in erster Linie Phosphor entfernt wird und das gereinigte Wasser in den Landgraben abfließt.

Für erhöhte Alarmbereitschaft auf der Kläranlage sorgt der Frost also nicht. Zumal das Abwasser im Zulauf immer noch eine Grundtemperatur von etwa sieben Grad habe, schätzt der Betriebsleiter. Schließlich fließt in die Kanalisation hauptsächlich warmes Wasser - ob aus Dusche, Spüle oder Spülmaschine. Was innerorts immer wieder zu dampfenden Gullydeckeln führt, kommt dem Klärprozess also gerade recht.