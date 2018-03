Von Thomas Frenzel

Leimen. Die RNZ berichtete am 8. April, dass die Stadt beim Verkauf des privaten St. Ilgener Anwesens Bahnhofstraße 7 ihr Vorkaufsrecht ausüben wird. Dazu gab es in der Märzsitzung des Gemeinderats ein einstimmiges Votum. Aufmerksam vorfolgt worden war diese Beschlussfassung von einem jungen Mann, der nach der gemeinderätlichen Zustimmung abrupt den Ratssaal verließ. Ausgelöst durch die Berichterstattung meldete sich dieser junge Mann, der mit seinen 33 Jahren so jung auch wieder nicht ist, bei der Redaktion. Er heißt Sergej M., lebt in St. Ilgen und ist wegen des Vorgangs alles andere als gut auf die Stadt und ihre Baubehörde zu sprechen. Aus seiner Sicht mit gutem Grund.

Für den Kauf der Immobilie hatte sich der St. Ilgener, der selbst im Maklergeschäft aktiv ist, mit seinen fünf Geschwistern zusammengetan. Gemeinsam wollten sie das Anwesen erwerben, abreißen und auf dem 735 Quadratmeter großen Areal eine Neubebauung verwirklichen. Ob dies als Kapitalanlage geschehen sollte oder zur Selbstnutzung, das sei offen gewesen.

Und genau deshalb, sagt Sergej M., sei man schon frühzeitig in Kontakt mit dem städtischen Bauamt getreten. Auch ein persönliches Gespräch mit Bürgermeisterin Claudia Felden habe es gegeben. Dabei sei es stets darum gegangen, was sich nach dem vorhandenen Planungsrecht mit dem Areal machen lasse, das im ausgewiesenen St. Ilgener Sanierungsgebiet liegt. Auch das von der Stadt geplante angrenzende Neubaugebiet "Settel III" sei dabei zur Sprache gekommen.

Dieses geplante Neubaugebiet war im Gemeinderat das schlagende Argument für die Anwendung des Vorkaufsrechts gewesen: Das Anwesen solle abgerissen werden und die Fläche der Gebietserschließung dienen.

Verwaltungsseitig sei dies weder angesprochen, noch sei angedeutet worden, so der 33-Jährige, dass die Stadt selbst ein Interesse an dem Anwesen haben könnte. Dieses habe sich im Übrigen schon ein halbes Jahr auf dem Markt befunden, lange genug, um sich städtischerseits hierüber Gedanken zu machen. Stattdessen habe die Stadt zugelassen, dass ein notarieller Kaufvertrag abgeschlossen wurde. Erst danach habe sie ihr Vorkaufsrecht geltend gemacht. "Das macht die Sache noch bitterer", sagte der St. Ilgener.

Ärgerlich ist für Sergej M. und seine Geschwister nicht allein, dass die Stadt ihnen eine Immobilie wegnimmt, in deren Erwerb sie viel Engagement und Verhandlungskunst investiert hatten. Auch die schon vorliegende Architektenplanung sei nun eine Sache für den Papierkorb. Auf den Kosten für den notariell erfolgten Kauf blieben die Geschwister ebenfalls sitzen. Der einzige Lichtblick: Einen Kreditvertrag hatten die Geschwister noch nicht unterzeichnet; andernfalls würde hier wohl weitere kostenmäßige Unbill drohen.

Die während der Ratssitzung vorgebrachten Argumente für das Vorkaufsrecht erscheinen dem 33-Jährigen "an den Haaren herbeigezogen". Das zur Begründung herangezogene Plangebiet "Settel III" messe nie und nimmer die erwähnten vier Hektar, maximal die Hälfte. Hierfür reiche die in den Planunterlagen zur Erschließung vorgesehene und bereits vorhandene Stichstraße. In den Gesprächen mit der Stadt sei nie die Rede von einer zusätzlichen Erschließung dieses kleinen Plangebiets gewesen. Dieses sei bislang ja an den nicht vorhandenen Hochwasserschutzmaßnahmen am nahen Leimbach gescheitert.

Und zu einer Zwischennutzung als Flüchtlingsunterkunft, wie sie im Gemeinderat vorgeschlagen wurde, hegte Sergej M. ebenfalls seine Zweifel: In dem Anwesen Bahnhofstraße 7, so sagte er, gäbe es keine Heizungsanlage.