Von Sabine Geschwill

Leimen. Bei den Vortreffen hatte es sich schon abgezeichnet: Die von der "Lokalen Agenda Leimen" angestoßene Idee zur Einrichtung eines sogenannten "Repair-Cafés" wurde als eine gute Sache empfunden. Und das Interesse war groß. Etliche Bürger erklärten sich im Sinne des bürgerschaftlichen Engagements zur ehrenamtlichen Mitarbeit und Betreuung bereit. Weil sie das "Repair-Café" als eine gute Einrichtung erachtete, um Müll zu reduzieren und der Wegwerfmentalität entgegenzuwirken, hat sich die GALL-Stadträtin Christa Hassenpflug federführend dem Bürgerprojekt angenommen und die Leitung der Reparaturmöglichkeit für alle übernommen.

Geeignete Werkstatträume konnten in der Landgrafenstraße 13 in unmittelbarer Nähe des Freibadareals gefunden und entsprechend eingerichtet werden. Auf genügend Tüftler, die an jedem ersten Samstag im Monat zwischen 14 und 17 Uhr an den Tischen in der Reparaturwerkstatt sitzen und ihr Fachwissen ehrenamtlich zur Verfügung stellen, kann Hassenpflug auch zurückgreifen.

Beim ersten Reparaturnachmittag war der Ansturm groß. Zeitweise bildete sich bei der Kundenannahme eine Warteschlange. Die meisten "Gäste" des "Café" hatten ein defektes Haushaltsgerät dabei und wollten wissen, ob sich eine Reparatur noch lohnt, oder ob stattdessen eine Neuanschaffung sinnvoll wäre. Neben elektrischen Haushalts- und Arbeitsgeräten wurden Laptops, Drucker oder Radiowecker durchgecheckt.

"Jeder Kunde erhält bei der Anmeldung eine Nummer, die dann aufgerufen wird", erklärte Christa Hassenpflug. Für die Überprüfung oder Reparatur der Geräte konnte jeder nach eigenem Ermessen eine kleine Geldspende abgeben. Während der Wartezeit konnte man sich im Cafébereich Kuchen oder eine Tasse Kaffee schmecken lassen. "Bei uns werden die defekten Geräte nicht einfach abgegeben und irgendwann wieder abgeholt, sondern der Kunde bleibt dabei und bekommt erklärt, was kaputt ist", informierte Christa Hassenpflug.

Dieses Prinzip fand Anita Binder-Funke klasse. Die Leimenerin hatte ihren defekten Föhn mitgebracht. "Er hat mir lange Zeit gute Dienste geleistet", erklärte sie im Gespräch. Jetzt wollte sie ihn nicht so einfach dem Elektroschrott zuführen, sondern erst einmal wissen, ob er denn noch zu reparieren ist.

Norbert Meyer nahm sich als Fachmann für elektrische Haushaltsgeräte dem handlichen Patienten an und kontrollierte alle wichtigen Teile des Föhns. Sein Kopfschütteln verhieß aber nichts Gutes: Er konnte durchgeschmorte Stellen ausmachen und riet Anita Binder-Funke, den Föhn zu entsorgen. Zuvor hatte er der Besitzerin eines Bügeleisens die traurige Nachricht "nicht reparabel" überbringen müssen.

Bei Franz Schulz lief es da schon besser. Er widmete sich erfolgreich mit Vergrößerungsglas und Lötkolben der Reparatur eines Radioweckers. Und Brigitta Kneisel konnte bei Näharbeiten helfen und im Handumdrehen eine blockierte Nähmaschine wieder in Gang bringen. "Meist handelt es sich um Kleinigkeiten, wenn etwas nicht funktioniert, wie beispielsweise ein falsch eingefädelter Faden", erfuhr man von ihr.