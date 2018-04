Von Thomas Frenzel

Leimen. Noch knapp 90 Tage sind es bis zur Kommunalwahl am 25. Mai. Soll man da noch potenzielle Wähler vor den Kopf stoßen? Leimens Gemeinderat tat dies mit überdeutlicher Mehrheit am Donnerstagabend. Anders als einen Monat zuvor, als sich der Rat angesichts einer rekordverdächtigen Zuhörerschar noch flugs zur Vertagung des umstrittenen Themas veranlasst sah, hakte er jetzt diese Bebauungsplanänderung in der St. Ilgener Lessingstraße vergleichsweise schnell ab: Die Räte hatten sich offenbar an die bestens gefüllte Zuhörerränge gewöhnt.

Zur Erinnerung: Anstelle einer Gewerbehalle will der Bauträger Werner-Wohnbau auf dem einstigen Fahrenkrug-Areal insgesamt 13 reihenhausähnliche Wohneinheiten plus Stellplätze erstellen. Hiergegen laufen die Anlieger Sturm,. Sie sehen eine zu starke Nachverdichtung und erwarten negative Auswirkungen auf das umliegende Wohngebiet bis hin zum Wertverlust.

Dass die Anlieger ihren Widerstand fortsetzen werden, machte deren Sprecher Klaus-Heinrich Querbach eingangs der Ratssitzung unüberhörbar. Er warf der Stadt vor, das einseitige Profitinteresse des Bauträgers zu begünstigen, verwies die Verwaltung auf das Risiko von Verfahrensfehler und kündigte an, jenseits der rechtlichen Ebene auch politisch gegen das Projekt zu kämpfen.

Bürgermeisterin Claudia Felden reagierte als Sitzungsleiterin gelassen, entkräftete den Vorwurf nicht zeitnaher Behandlung von Briefen und verwies darauf, dass es aktuell nicht um eine Bauvoranfrage, sondern um die Grundzüge einer künftigen Bebauung gehe. Wegen der gewünschten Wohnnutzung sei per Bebauungsplanänderung die bisherige Nutzung von "Mischgebiet" in "Allgemeines Wohngebiet" zu ändern.

So sah es auch Karl-Heinz Wagner (SPD): Eine reine Wohnnutzung sei in einem Mischgebiet nicht zulässig, auch sei eine solche Umnutzung nicht im Zuge einer Befreiung möglich. Wie Wolfgang Stern (CDU) erteilte Wagner einem Antrag der GALL eine Absage: Diese hatte eine Reduzierung der Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,35 und der Geschossflächenzahl (GFZ) auf 0,7 gefordert und zudem eine Verkleinerung des Baufensters ins Spiel gebracht. Stern wie Wagner verwiesen darauf, dass in der überwiegenden Umgebung eine GRZ von 0,4 und eine GFZ von 0,8 gelten. Nicht zuletzt über diese beiden Messgrößen wird die bauliche Verwertung eines Grundstücks bestimmt.

Michael Reinig (GALL) und Joachim Buchholz (Linke) konterten unterm Applaus der Zuhörer: Noch könne der Gemeinderat versuchen, die sich abzeichnende Nachverdichtung auf ein vernünftiges Maß zu begrenzen. Die vorliegende Planänderung sei auf die Wünsche es Bauträgers zugeschnitten.

Klaus Feuchter (FDP) sprach sich klar für die Nachverdichtung aus. Dass eine solche nicht immer im Interesse von Angrenzern sei, liege auf der Hand. Ähnlich sah es Rudolf Woesch (FW), der keinen Grund sah, das umstrittene Areal anders zu behandeln als das Umfeld.

Der GALL-Antrag fand fünf Unterstützer von GALL, Linke und FDP. Diese sprachen sich auch gegen den Bebauungsplanentwurf aus.